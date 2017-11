Aachener Zeitung: Vom Acker! SPD und FDP machen nicht mehr mit Bernd Mathieu

Aachen (ots) - Man darf durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass mannicht zueinander passt, dass man keine Einigung erreicht, dass mansich überhaupt nicht leiden kann. Das ist das gute Recht der FDP.Aber warum geht sie vor die Tür und erklärt das Ende der Sondierungenstatt zuerst ihren bisherigen Gesprächspartnern lieber derÖffentlichkeit einseitig vor Fernsehkameras? Das hat mit Haltung,Respekt und Stil nicht viel zu tun, nur mit Inszenierung. DiePerformance-Spezialisten Lindner und Kubicki sind offenbar noch immeroder schon wieder im Wahlkampf-Modus. Schon eine Minute nachSchließung der Wahllokale verkündete die geschockte SPD unter großemBeifall im Willy-Brandt-Haus den Ausstieg aus der großen Koalition.Das ist nach dem einstimmigen Nein von gestern ganz offensichtlichdie unwiderrufliche Verweigerung. SPD und FDP haben sich damitendgültig vom Acker gemacht und setzen spekulativ auf Neuwahlen.Einzige Alternative ist jetzt nur noch eine Minderheitsregierung. Daswäre dann eher eine schwarz-grüne Koalition, keine schwarz-gelbe. DieArgumentation der SPD klingt zuweilen seltsam. War es nicht derKanzlerkandidat der SPD, der immer wieder und über Wochen auf denMarktplätzen dieser Republik laut und selbstbewusst verkündete, erwolle für mehr Gerechtigkeit sorgen und deshalb Verantwortung fürdieses Land übernehmen? Galt das nur für den Posten im Kanzleramt? ImWahlkampf sprach Martin Schulz immer wieder von der"sozialdemokratisch geprägten" Bundesregierung. Noch gestern lobte erdie geschäftsführenden SPD-Bundesminister, die seiner Meinung nachden Regierungsladen überhaupt noch zusammenhalten. Also ist die Sache- eigentlich - klar: Die Schnittmengen mit der Union sind offenbarnach wie vor vorhanden. Sonst könnte man als SPD-Chef so doch garnicht reden und zudem die eigenen Minister unverdrossen im Kabinettlassen, während man im Bundestag längst im Oppositionsmodus agiert.Stets folgt der Hinweis auf die exzellente sozialdemokratischeArbeit, von der jedoch in der "GroKo" nur Angela Merkel profitiere.Wie bitte? Die Union hat sogar acht, die SPD "nur" fünf Prozentverloren. Die große Koalition sei abgewählt, heißt es dann. Falsch!Sie hat im Bundestag nach wie vor eine Mehrheit. Das Jamaika-Desasterist natürlich auch ein Ergebnis der Sondierungs-Atmosphäre mit zuvielen Leuten, die viel zu lange verhandelten, zu häufig Interviewsgaben, statt Diskretion zu wahren, die sich kindisch angingen wie aufdem Schulhof, die ihre Eitelkeiten pflegten und ihre ideologischeUnbeweglichkeit vollmundig als Kompromiss und großes Entgegenkommenetikettierten. Die Bundeskanzlerin hat dabei keine gute Figurgemacht. Ihre übliche Regierungskunst des Abwartens und desModerierens reicht in der drastisch veränderten Parteienlandschaftnicht mehr. Sie hätte gestalten, fordern, führen und notfalls ausihrer Position heraus die Sondierungen beenden müssen. Dann wäre siegestärkt in eine Neuwahl gegangen. Letztlich ist das Scheitern diespäte Quittung für ein miserables Wahlergebnis, und auf der Quittungsteht groß: "Weiter so" reicht nicht.Pressekontakt:Aachener ZeitungRedaktion Aachener ZeitungTelefon: 0241 5101-389az-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.deOriginal-Content von: Aachener Zeitung, übermittelt durch news aktuell