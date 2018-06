Aachener Zeitung: Seenot mit Seehofer Der vorsätzliche Streit der CDU/CSU ist gefährlich

Aachen (ots) - Natürlich kann man nicht alle Menschen reinlassen.Natürlich darf man das Chaos in den Behörden beteiligterInstitutionen, Instanzen und Inkompetenzen nicht weiter so laufenlassen. Natürlich schaffen wir das so nicht. Viele Menschen kommen zuuns aus Not. Das sind durchweg keine Kriminellen, keineVergewaltiger, keine Betrüger, sondern das sind oft ganz arme Socken.Und unser deutsches Boot mit der Betriebsanleitung namens Grundgesetzist vermögenspolitisch ein schmuckes Kreuzfahrtschiff - zwar ziemlichgut besetzt, aber nicht annähernd so ungemütlich eng wie in manchenanderen Ländern, vor allem nicht auf den oberen Decks. Dass die MSEuropa die Flüchtlingsfrage nicht regeln kann und will, hat die sogenannte Union aus CDU und CSU in schwere Seenot getrieben. Die CSUwirft wenige Monate vor der Landtagswahl den Rettungsanker in trübenAfD-Gewässern. Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende setzt weiterunverdrossen auf die europäische Lösung, aus der wohl nichts werdenwird. Dennoch sollte man ihr die Frist bis zum EU-Gipfel am 28./29.Juni gewähren, schon aus strategischen Gründen. Bei einem voreiligendeutschen Alleingang könnten die EU-Unwilligen mit dem Finger auf dieWeiß-Blauen und Schwarz-Rot-Goldenen zeigen und hätten auf demSilbertablett einen prächtigen Sündenbock, den sie nicht selberschießen mussten. Warum also der Zeitdruck von Seehofer, Söder,Dobrindt? Warum wird gerade jetzt eine Machtprobe inszeniert, bei deres nur Verlierer geben wird? Der Bundesinnenminister will es daraufankommen lassen und sich notfalls am Montag im CSU-Vorstand denAuftrag für einen Ministerentscheid holen. Das soll das hochwürdigeGremium sein, das den deutschen Saustall in Ordnung bringt und dieVerantwortung für Flüchtlinge an den EU-Grenzen fast ausschließlichauf Italien, Griechenland und Spanien abwälzt? Für die italienischeRegierung, die aktuell mit Frankreich in einem veritablen Streitliegt, wäre das ein weiteres Argument bei ihrer latenten Drohung mitdem EU-Austritt. Halt, Stopp, Vorsicht: Die Christlich-Sozialen habenlängst eine Alternative gefunden. Der von ihnen heiß geliebteBundeskanzler Kurz aus Österreich will ja eine "Achse der Willigen"schaffen mit Rom-Wien und Berlin, notfalls gewiss auch mitRom-Wien-München. Das Zündeln der CSU und von Teilen der CDU istbrandgefährlich, erst recht wenige Tage nach dem G7-Desaster mitTrump. Es fehlt nicht mehr viel und die gar nicht so große Koalitionist nach weniger als 100 Tagen schon geplatzt. Und dann? Söder alsCSU-Kanzlerkandidat? Und Nahles bei der SPD? Und Herr oder FrauIrgendwer bei der CDU? Wir gratulieren schon heute der AfD zu ihremWahlerfolg. So heiß ist es doch derzeit in Deutschland nicht, alsdass man nach drei Jahren durchaus vorhandenem politischen Versagennicht noch zwei Wochen warten kann, um zunächst die Wetterfronten inder EU zu klären. Bleibt dort alles frostig, muss die nationaleLösung ran: begründet, klug und auf einer breiten Basis, die einemsouveränen Staat wie Deutschland gut zu Gesicht steht. Nur soschaffen wir das.Pressekontakt:Aachener ZeitungRedaktion Aachener ZeitungTelefon: 0241 5101-389az-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.deOriginal-Content von: Aachener Zeitung, übermittelt durch news aktuell