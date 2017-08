Aachener Zeitung: Privatsache? Nein! Die SPD, Gerhard Schröder und das Russen-Öl Bernd Mathieu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Aachen (ots) - Das ist keine Privatsache und auch keinePrivatwirtschaft. Das mal vorweg. Altkanzler Gerhard Schröder will am29. September in die Dienste des halbstaatlichen russischenÖlgiganten Rosneft eintreten - als sogenannter "unabhängigerDirektor" im siebenköpfigen Aufsichtsrat. Dieser Konzern ist nichtansatzweise mit einer privaten Firmen zu vergleichen. Rosneft stehtauf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Europäische Bankendürfen keine Geldgeschäfte von mehr als 30 Tagen Laufzeit mit Rosneftmachen. Das Unternehmen hat versucht, beim Europäischen Gerichtshofmit juristischen Mitteln gegen die Sanktionen vorzugehen - ohneErfolg. Der russische Staat hält 50 Prozent der Aktien. Die Bosse vonRosneft sind Putin treu ergeben. Rosneft-Chef Igor Setschin gehörtzum innersten Freundeskreis Putins und ist einer dereinflussreichsten und mächtigsten Russen überhaupt. Mit Putinverbindet ihn eine alte Seilschaft aus gemeinsamen St. PetersburgerTagen. Von vier auf über 40 Prozent Rosneft gilt mittlerweile alsgrößter Ölproduzent der Welt. Als Putin an die Macht kam, hatte derKonzern einen Marktanteil von vier Prozent, heute sind es mehr als 40Prozent. Rosneft konnte zahlreiche private Konkurrenten relativproblemlos übernehmen, auch die Firma des früheren OligarchenMichail Chodorkowski. Rosneft hat der Führung Venezuelas unterStaatschef Nicolás Maduro gerade ein Darlehen in Höhe von sechsMilliarden Dollar gewährt. Konzernchef Setschin hat im Mai erklärt,er wollen in den kommenden fünf Jahren 600 Millionen Euro inDeutschland investieren, unter anderem zur Modernisierung vonRaffinerien. Anfang Juni trafen sich Schröder, Putin undBundesaußenminister Sigmar Gabriel in St. Petersburg zu einem alsprivat deklarierten Abendessen. Bitte Klartext! Vor diesenHintergründen hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gesagt, der neueAufsichtsratsposten Schröders sei dessen "Privatsache" Nun: DieLobbyarbeit eines ehemaligen Bundeskanzlers für einen halbstaatlichenrussischen Ölkonzern kann nicht einfach zur Privatsache erklärtwerden. Und dass Martin Schulz nach einer eventuellen Kanzlerschaftnicht in der Privatwirtschaft arbeiten will, mag ihn im Gegensatz zuseinem SPD-Genossen Schröder auszeichnen, verfehlt aber das Thema;denn Rosneft ist keine Privatwirtschaft. Hier wäre ein eindeutigerKommentar der SPD-Spitze angebracht gewesen, und zwar in einerKlartext-Version des SPD-Chefs, der ansonsten nicht zimperlich ist.Immerhin hat er der Bundeskanzlerin einen "Anschlag auf dieDemokratie" vorgeworfen. Da ging es allerdings nicht um einen mitmehr als 500000 Dollar pro Jahr dotierten Aufsichtsratssitz, sondernums angebliche Aussitzen...