Aachener Zeitung: Ach, Europa! Die EU ist nicht alternativlos - aber nicht zu ersetzen Bernd Mathieu

Aachen (ots) - Was für eine unvorstellbare Geschichte können wirdankbar zur Kenntnis nehmen, wenn wir heute über die EuropäischeUnion nachdenken. Wenn wir, frei von übertriebenen Emotionen undnationalen Egoismen, diese Union unterschiedlicher und vorJahrzehnten noch feindseliger Staaten bewerten. Dann kommen wir zudem Ergebnis, dass der Untergang des Abendlandes erst einmalverschoben ist - trotz Brexit, Erdogan, Putin, Trump, trotz derpopulistischen Störmanöver, der Krisen und der fatalenGleichgültigkeit vieler europäischer Bürgerinnen und Bürger. Nichtnur Initiativen wie "Pulse of Europa", auch in Aachen seit Wochenjeden Sonntag aktiv, machen neuen Mut. Junge Leute lassen sich dieErrungenschaften der EU nicht mehr nehmen. Das erklären sie nun lautund deutlich und öffentlich. Sie halten selbstbewusst Transparentemit der Aufschrift "FrEUnde" in die Höhen ihrer Lebenswelten, dieohne den europäischen Zusammenschluss nicht denkbar wären. Heute vor60 Jahren haben sechs Staaten die Römischen Verträge unterzeichnetund eine Wirtschaftsunion gegründet. Das war die Geburtsstunde derEU. Diese EU ist heute etwas Selbstverständliches und Alltägliches.Viele sind unzufrieden und sehen die Schuld bei der EU. Sie machensie verantwortlich für die Folgen nicht aufzuhaltenderGlobalisierung, für den Wirtschaftskrieg in einem enthemmtenKapitalismus, für die Flüchtlinge, für die überbordende Bürokratie,für den Abschied von manchen nationalen Eigenarten undEigenmächtigkeiten. Ohne die EU wäre die Bewältigung solcher undanderer Herausforderungen noch schwieriger. Dass in dieser kritischenPhase ein gezieltes Krisenmanagement vonnöten wäre, ist ebensowünschenswert wie dringend nötig. Bei der Suche nach Schuldigen, diedas verhindern, müssen sich einige nationale Scheingrößen an dieeigene Nase fassen. Nicht die überbezahlten Bürokraten in Brüsselsetzen Einheit und Zukunft der Union aufs Spiel, sondern kurzsichtigenationale Kraftmeier wie Orbán in Ungarn oder Kaczynski in Polen. Romwar 1957 eine Idee, ein Aufbruch, eine Vision. Heute ist es einDamals. Und dennoch bleibt es die Basis von Gegenwart und Zukunft. Inden Niederlanden sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Wasuns in Frankreich erwartet, ist offen, auch angesichts der Affärenkandidierender Spitzenpolitiker. Der bürgerliche Widerstand in Polen,Ungarn und Rumänien hat immer proeuropäische Farben. Der Gegenentwurfzu den Autokraten in Moskau, Washington und Ankara zeigt stets eineuropäisches Gesicht mit den Zügen der Menschenrechte, der Toleranz,des Respekts, der Gleichberechtigung, der Vielfalt und derSolidarität. Die EU hat eine neue Chance verdient. Sie ist nicht einTeil der schon 2003 von Colin Crouch beschriebenen "Postdemokratie".Wenn sich die Eliten endlich zusammenreißen und den Menschen zuhören,geben sie den Mutigen Rückenwind für die Auseinandersetzung, diejeder führen muss - in seinem Verein, an seinem Arbeitsplatz, inseinem Dorf und seiner Stadt im ständigen Bemühen um Fakten und imKampf gegen Lügen, Kampagnen und künstliche Empörung. "Engagement istein Pflichtfach für Schriftsteller", sagt Martin Walser. Es mussPflichtfach für alle Demokraten sein. Die Moderne mit ihrenZumutungen und Verwerfungen, aber auch ihren Chancen ist gewiss keineinfaches Lebensmodell, sondern ein anstrengendes. Aber esfunktioniert in der EU besser als im Nationalismus, der auf dergroßen Weltkarte nur kleinkarierter Provinzialismus wäre.