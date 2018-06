Aachener Nachrichten: Ein schlechter Witz - Kommentar zur geplanten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns; Von Joachim Zinsen

Aachen (ots) - Sorry, aber dieser Vorschlag ist ein schlechterWitz. Geht es nach der zuständigen Kommission, soll der gesetzlicheMindestlohn zu Beginn des kommenden Jahres gerade einmal um 35 Centauf 9,19 Euro steigen. Mit dieser Erhöhung werden keine Problemegelöst, sondern Probleme fortgeschrieben. Konkret heißt das nämlich:Auch künftig werden hunderttausende Vollzeitbeschäftigte aufstaatliche Unterstützung angewiesen sein, um sich und ihre Familienüber die Runden zu bringen. Auch künftig werden Hunderttausende sowenig verdienen, dass sie im Rentenalter Grundsicherung beantragenmüssen. Auch künftig werden in Ländern wie Luxemburg, denNiederlanden, Frankreich, Irland oder Belgien Arbeitnehmer durch einehöhere Lohnuntergrenze abgesichert sein als in Deutschland. FürEuropas stärkste Volkswirtschaft ist das blamabel. Unsergesellschaftliches Klima wird darunter weiter leiden. Wenn aufExistenznöte oder Existenzängste lediglich mit ein paar Brosamenreagiert wird, steigt die Gefahr, dass sich Menschen abgehängtfühlen. Diese aber sind dann anfälliger für rechte Rattenfänger undderen Sündenbock-Theorien. Erleben wir nicht gerade den perfidenVersuch der AfD, auch für unsere Probleme bei den Löhnen, bei denRenten, bei der Wohnungssuche Flüchtlinge und Migrantenverantwortlich zu machen? Sehen wir nicht, wie diese falschen undschäbigen Parolen bei zahlreichen Menschen auf fruchtbaren Bodenfallen? Darauf dürfen verantwortungsbewusste Politiker nicht nur mitbesonnenen, aufklärenden Worten antworten. Nein, das reicht nicht.Sie müssen auch den Menschen, die keinen gutbezahlten Job haben,endlich wieder ein Gefühl von sozialer Sicherheit geben. Überfälligsind deshalb eine Stärkung der gesetzlichen Rente und eine Abkehr vonden Hartz-IV-Regelungen. Überfällig sind aber vor allem Änderungen amArbeitsmarkt. Ziel muss es sein, das gemessen an der Wirtschaftskraftschwache Lohnniveau in Deutschland endlich anzuheben. Erreichen kanndas die Bundesregierung, indem sie der Tarifflucht von immer mehrUnternehmen einen Riegel vorschiebt. Nur 50 Prozent der Beschäftigtenarbeiten inzwischen noch in einer Firma, die Tariflöhne zahlt. Dasist ein unhaltbarer Zustand und Gift für den gesellschaftlichenFrieden. Deutschland braucht zudem einen deutlich höherenMindestlohn. Der darf allerdings nicht nur auf dem Papier existieren.Deshalb muss das Personal bei der für dessen Kontrolle zuständigenZollfahndung aufgestockt werden. Bisher konnte die Behörde solchePrüfungen nur stichprobenartig vornehmen. Nicht wenige Unternehmenhat das zur fortgesetzten Lohndrückerei eingeladen. Auch damit mussendlich Schluss sein.Pressekontakt:Aachener NachrichtenRedaktion Aachener NachrichtenTelefon: 0241 5101-388an-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.deOriginal-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell