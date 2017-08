Aachener Nachrichten: Nur mit Zuwanderung Der Fachkräftemangel erfordert schnelles Handeln

Aachen (ots) - Mit dem Fachkräftemangel ist es wie mit demKlimawandel: Zu beidem gibt es seit Jahren in unregelmäßigenAbständen Studien mit besorgniserregenden Ergebnissen. Dass sie, wennüberhaupt, nur noch mit Nuancen überraschen dürften, macht sie nichtweniger beunruhigend. Und nicht weniger wichtig. Die Lage seidramatisch, heißt es dann. Oft auch: dramatischer als bislang bekanntoder angenommen. Wenn man jetzt nicht gegensteuere, sei es zu spät.Als eine "Mahnung zum Handeln" bezeichnet BundesarbeitsministerinAndrea Nahles (SPD) dann auch ihren Fortschrittsbericht, der gesternvom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Eine zeitgleichveröffentlichte Prognos-Studie untermauert die Aussagen aus demMinisterium. Dennoch: Wieder einmal könnten dringend notwendigeKonsequenzen an entscheidender Stelle ausbleiben. Denn dass sichVerbände und Kammern engagieren, reicht leider nicht. Von höchsterStelle muss tatkräftig gegengesteuert werden. Deutschland kommtangesichts des demografischen Wandels gar nicht darum herum, ingroßem Umfang auf qualifikationsorientierte Zuwanderung zu setzen.Das heißt: Auf die Agenda der nächsten Bundesregierung gehört auchein Zuwanderungsgesetz, das seinen Namen verdient. Es sollte es Fach-und Spitzenkräften auch aus Staaten außerhalb des EuropäischenWirtschaftsraums, sogenannten Drittstaaten, leicht machen, nachDeutschland zu kommen. Als das jetzige Zuwanderungsgesetz Anfang 2005in Kraft trat, hatte es nicht den angekündigten Effekt, es kamendeutlich weniger qualifizierte Zuwanderer als erhofft. Das Gesetz,das 2007 noch einmal in einigen Punkten nachgebessert aber nichtgrundlegend reformiert wurde, unterscheidet zwischen der befristetenAufenthaltserlaubnis und der unbefristeten Niederlassungserlaubnis.Will Deutschland Fachkräfte aus Drittstaaten dauerhaft gewinnen,müssen die Hürden für die Niederlassungserlaubnis deutlich gesenktwerden. Wer unbefristet bleiben will, muss derzeit unter anderemzuvor schon mindestens fünf Jahre lang eine Aufenthaltserlaubnis inDeutschland besessen haben. Warum sollten sich Manager, Forscher,Ingenieure, Ärzte, Pfleger und medizinische Assistenten aus allerWelt darauf einlassen, wenn sie etwa in Kanada wesentlichunkomplizierter willkommen geheißen werden? Kanada ist auch dasVorbild, an dem sich unter anderem Arbeitsministerin Nahlesorientiert. Seit Oktober 2016 betreibt das Bundesarbeitsministeriumin Baden-Württemberg zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit das"punktebasierte Modellprojekt für ausländische Fachkräfte". Andersals bisher steht der Arbeitsmarkt damit nicht nur Fachkräften ausDrittstaaten offen, deren berufliche Qualifikation auf dersogenannten Positivliste steht, die vermerkt, wo Engpässe herrschen.Wer sich bewirbt, muss gewisse Kriterien zur Integrationsfähigkeiterfüllen. Diese werden mit Punkten bewertet, wobei insgesamt 100Punkte erreicht werden müssen. Ganz oben stehen Sprachkenntnisse -wer Deutsch auf fortgeschrittenem Niveau beherrscht, erhält sofort100 Punkte und damit den Direktzugang zum Arbeitsmarkt. Punkte erhältbeispielsweise auch, wer nachweisen kann, dass er bereits Kenntnisseüber kulturelle Rahmenbedingungen erworben hat. Vorschläge zu solcheinem Punktesystem gibt es übrigens schon lange, ihre Umsetzung istallerdings bislang vor allem am Widerstand der Union gescheitert.Pressekontakt:Aachener NachrichtenRedaktion Aachener NachrichtenTelefon: 0241 5101-388an-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.deOriginal-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell