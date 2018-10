Aachener Nachrichten: Kommentar: Zeitenwende Das CSU-Debakel in Bayern verändert auch die Bundespolitik Von Christian Rein

Aachen (ots) - Die CSU hat jahrzehntelang so unangefochten undübermächtig in Bayern regiert, dass es hieß, sie könne sogarBesenstiele mit dem Schriftzug der Partei versehen, und selbst diewürden einen Sitz im Maximilianeum ergattern. Diese Zeiten sind nunvorbei: 35,5 Prozent nach ersten Prognosen - ein Minus von 12,2Prozentpunkten. Es ist das schlechteste Ergebnis der Partei seit1950. Die Wähler haben die CSU auf so etwas wie Normalmaßgeschrumpft. Die absolute Mehrheit, mit der die Christsozialen seit1962 fast ununterbrochen in Bayern regiert haben, ist verloren.Die politische Landschaft in Bayern hat sich grundlegendverändert. Es ist ein historisches Ergebnis, das auch dieBundespolitik verändern wird.Die CSU ist selbst verantwortlichSchon vor der Wahl hat die CSU versucht, die Gründe für ihrenbeispiellosen Niedergang überall sonst zu suchen, nur nicht bei sichselbst. Tatsächlich ist niemand sonst als die CSU selbst für ihrAbschneiden verantwortlich. Der Slogan "Das Beste für Bayern" war zudünn, um ein inhaltliches Profil zu transportieren. MinisterpräsidentMarkus Söder - seit März im Amt - war nicht beliebt genug, um als"Landesvater" ein Zugpferd zu sein. Parteichef undBundesinnenminister Horst Seehofer hat als "Chaos-Horst" mit seinenEskapaden in Berlin etwa um Verfassungsschutzpräsident Maaßen mehrgeschadet als geholfen. Und die zynische und menschenverachtendeStrategie, mit einer möglichst rigiden Haltung in der AsylpolitikAfD-Sympathisanten (zurück) zu gewinnen, ist auch nicht aufgegangen -im Gegenteil.Es gab keinen LinksruckSöder, Seehofer & Co. haben versucht, die Unanständigen durch nochgrößere Unanständigkeit aus dem Felde zu schlagen. Bei diesem Spielmit dem Feuer haben sie sich die Finger verbrannt. Mit markigenStammtischparolen konnten Anfang der 90er Jahre zwar noch dieRepublikaner kleingehalten werden. Mit der AfD funktioniert das abernicht. Und warum sollte man als stramm rechter Ausländerhasser einehalbgare Kopie wählen, wenn man ein Original bekommen kann?Mit ihrer Strategie hat die CSU die AfD noch zusätzlich starkgemacht. Den liberalen Teil ihrer Wählerschaft hat sie gleichzeitigden Grünen in die Arme getrieben, die sich geschickt alsökologisch-bürgerliche Heimatpartei präsentiert haben. So hat die CSUam rechten und am linken Rand Federn gelassen.Einen Linksruck hat es in Bayern im Übrigen nicht gegeben: CSU,Freie Wähler und AfD - das rechtskonservative bis rechtspopulistischeSpektrum - haben mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmenerhalten. Welche Koalition infrage kommt, ist offen. Ein Bündnis derCSU mit den starken Grünen hätte zwar eine stabile Mehrheit, scheintaber nach den Äußerungen der vergangenen Tage und bei denVorbedingungen der Grünen unwahrscheinlich. Dafür müsste die CSU diehistorische Zäsur auch für eine grundlegende Neuausrichtung nutzen -und das in sehr kurzer Zeit. Wahrscheinlicher ist deshalb entwederein wenn auch deutlich knapperes Zweierbündnis mit den Freien Wählernoder ein Dreierbündnis aus CSU, Freien Wählern und FDP - wenn es dieLiberalen in den Landtag schaffen.Die SPD wird die Groko hinterfragenIn Berlin wird das bayerische Beben deutlich zu spüren sein. Fürdie große Koalition ist die Bayernwahl eine derbe Klatsche. Die Unionist durch das Ergebnis insgesamt geschwächt, was ein zusätzlichesMenetekel für die angeschlagene Kanzlerin Angela Merkel ist. DieHessen-Wahl in zwei Wochen wird zeigen, mit welcher Hypothek MerkelAnfang Dezember in den CDU-Parteitag gehen wird, auf dem sie sich alsParteichefin wiederwählen lassen will.Die SPD ist schwer angeschlagen, wird weiter marginalisiert,landet bei unter 10 Prozent. Die Sozialdemokraten werden nur noch alsMehrheitsbeschaffer für Merkel wahrgenommen, ein eigenes Profilkönnen sie nicht entwickeln. Die SPD wird Konsequenzen ziehen müssen.Spätestens nach der Wahl in Hessen wird sich die Diskussion übereinen Verbleib in der großen Koalition oder eine Erneuerung in derOpposition kaum noch aufhalten lassen. Neuwahlen im Bund würden dieSituation aber sich nicht vereinfachen.Neuwahlen im Bund würden die Situation aber sich nichtvereinfachen.Pressekontakt:Aachener NachrichtenRedaktion Aachener NachrichtenTelefon: 0241 5101-388an-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.deOriginal-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell