Aachener Nachrichten: Kommentar: Unnötige Machtdemonstration im Hambacher Forst / von Marco Rose

Aachen (ots) - Warum für ein paar Bäume kämpfen, die ohnehin demUntergang geweiht scheinen? Die Frage stellt sich angesichts desStreits um den Hambacher Forst immer wieder. Die Antwort ist denkbarsimpel: Weil sie ein Symbol sind. Ein Symbol für eine heile, vomMenschen weitgehend unbehelligte Natur, die es in Deutschlandfreilich nicht mehr gibt. Und mehr noch ein Symbol für dieSinnlosigkeit des Festhaltens an der Kohle - eines Energieträgers,von dem jeder weiß, wie schädlich er ist. Deshalb kann der Kampf umden Wald niemanden kalt lassen. Dort wird nicht nur die HeimatQuadratmeter um Quadratmeter verheizt, dort geht es auch um Menschen,die nun in einen sinnlosen und möglicherweise gefährlichen Konfliktgezwungen werden - für beide Seiten. Mit einem unglaublichen Aufwandsetzt der Staat in diesen Tagen die Interessen von RWE durch. DieserKonzern ist keine gemeinnützige Organisation, auch wenn er zubeträchtlichen Teilen in kommunaler Hand ist. Ausbaden müssen dieseStrategie einerseits Polizeibeamte, die sicher Besseres zu tun haben,als sich ein Katz- und Mausspiel mit Baumbesetzern zu liefern.Andererseits darf man letztere nicht pauschal als "gefährlicheLinksextremisten" brandmarken, wie es Herbert Reul (CDU) getan hat.Mit seinem Vorgehen hat der NRW-Innenminister zuletzt unnötig Öl insFeuer gegossen. Vielleicht sollte sich Reul einmal selbst in den Waldbequemen. Wer dort mit den jungen Aktivisten spricht, der trifftüberwiegend auf offene, freundliche und friedfertige Idealisten, diedem Kampf für die Umwelt einen beträchtlichen Teil ihres Lebensopfern. Das muss man nicht immer nachvollziehen können.Bewundernswert ist so viel Idealismus aber in jedem Fall. Schließlichist ziviler Ungehorsam per se kein Verbrechen. Sollte der "Hambi" nuntatsächlich extremistische Krawalltouristen anlocken, dann hat dieLandesregierung dazu maßgeblich beigetragen. Denn der Konflikt wirdauf Betreiben von RWE immer weiter auf die Spitze getrieben. Formalmag der Konzern im Recht sein. Es ist allerdings verlogen, in derKohlekommission über den Ausstieg zu verhandeln, um diesen dann zuhintertreiben, indem noch schnell Fakten geschaffen werden.Um es deutlich zu sagen: Die Kohle, die in den Gesteinsschichtenunter diesen alten Bäumen schlummert, braucht mit an Sicherheitgrenzender Wahrscheinlichkeit niemand mehr. Die Kraftwerke könntenauch ohne weiteren Ausbau von Hambach noch jahrelang befeuert werden.Und je schneller Deutschland ohne Braunkohle auskommt, desto besser.Wer an dieser Stelle mit gegenteiligen Expertenmeinungen aufwartet,der sollte einmal hinterfragen, von wem diese Wissenschaftlerabhängig sind. Abhängigkeit ist ohnehin ein Schlüssel in diesemKonflikt. Immens wichtig wird es nämlich sein, die Menschen imBraunkohlenrevier mitzunehmen. Fakt ist: Der Strukturwandel ist nichtaufzuhalten. Dieses Land hat aber die Mittel, den Prozess so zugestalten, dass es nicht zu sozialen Verwerfungen kommt. Panikmacheangesichts des absehbaren Endes der Kohle ist daher völligkontraproduktiv. Sie dient nur dem Zweck, die Menschen in der Regiongegeneinander auszuspielen.