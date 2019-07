Aachen (ots) - Das Ausmaß ist riesig: 3,8 Millionen Dopingmittelund gefälschte Medikamente wurden sichergestellt, 17 organisierteBanden enttarnt und 839 Verfahren, davon 463 in Deutschland,eingeleitet.Überraschen kann das niemanden: Die Nachfrage ist riesig, dadurchwird automatisch das Angebot riesig - Marktwirtschaft nennt das derÖkonom. Nun ist das süchtig machende Bestreben, das dann schnell zurSucht wird, den Trainingsfortschritt zu beschleunigen, kein neuesPhänomen. Aber die Dimension ist eine neue.Demokratisierung der DopingweltZynisch mag man es die Demokratisierung der Dopingwelt nennen: Esist nicht mehr nur den Sport-Eliten vorbehalten, sich Medikamente zubesorgen, um Kraft, Ausdauer oder Muskelmasse aufzubauen und zuoptimieren. Profis versorgen sich normalerweise über den Arzt ihresVertrauens. Breitensportler über den digitalisierten "Dealer": dasInternet. Das agiert länderübergreifend, die internationaleZusammenarbeit bei der Groß-Razzia ist daher naheliegend. Doch solchegroß angelegten Aktionen der Staatsmacht/mächte mögen ein Schlag seingegen die profitierenden Banden und Geschäftsleute. K.o. aber wirddieses System nur gehen, wenn der Hebel ganz woanders angesetzt wird.Das Internet ist nicht nur die Plattform, auf der sich dieDopingwilligen bedienen können. Es ist prägend für den ideologischenNährboden, der Einstellungen und Verhaltensweisen formt und vor allemdeformiert."Innere" Werte zählen nicht mehrWenn Schnelligkeit - diesmal abseits der Messuhren und -Systeme -zum Nonplusultra, sofortige Verfügbarkeit ein Muss wird, bleibenGeduld, Ausdauer und Disziplin auf der Strecke. DieBedürfnisbefriedigung, etwa der vermeintlich tolle Körper, musssofort erfolgen. Sich wochen- oder monatelang zu quälen überforderteine auf Tempo und Unmittelbarkeit getrimmte Psyche. Das Körpergefühldefiniert sich über Äußerlichkeiten, "innere" Werte, wie etwaFunktionalität und gesunde Struktur, zählen nicht mehr in einer Welt,in der der Schein nicht nur im Sport wichtiger ist als das Sein.Viele Studiobesucher werden solche zweibeinigen Erscheinungen kennen:junge Männer, die nach vier Wochen Training plötzlich vor lauterschwellenden Muskeln nur noch stolzieren statt gehen können, starkaussehen, aber nicht sind. Kunstfiguren, die einem unrealistischenund verzerrten Idealbild hinterherhecheln und es wenn, dann nur durchchemische Mittel erreichen.Den mentalen Sumpf kann man aber nicht durch moralische Appelleaustrocknen. Änderungen von Einstellungen erfolgen am leichtestenüber Vorbilder. Dass dies viele Profi-Sportler nicht (mehr) seinkönnen, weil sie selbst zwar nicht auf der Schein- aber derLeistungslinie zu verbotenen medizinischen Hilfsmitteln greifen, istklar.Der Weg ist das ZielDer Auftrag geht in erster Linie an Sportlehrer, Studiobesitzerund letztlich auch Eltern: Es darf nicht damit getan sein, diekorrekte Handhabung von Fittnessgeräten und Hanteln zu unterrichten.Sie müssen aufklären über gesundheitliche Risiken, lehren undvorleben, dass vermeintlich alte Parolen wie "Ohne Schweiß keinPreis" aktueller denn je sind.Der Weg ist das Ziel, ob es jetzt die Persönlichkeits- oder dieKörperentwicklung ist. "Operation Viribus" heißt die konzertierteAktion gegen den Handel mit Anabolika und gefälschten Medikamenten.Auch bei der "inneren" Razzia, die nicht nur die "User" derDopingmittel für sich selbst durchziehen müssen, gilt: Viribus,Stärke, ist nur als wahr zu empfinden und anzuerkennen, wenn sieselbst, ausschließlich aus dem eigenen Körper, den eigenen,individuellen genetischen Voraussetzungen, entwickelt ist.Pressekontakt:Aachener NachrichtenRedaktion Aachener NachrichtenTelefon: 0241 5101-390deskchef@zeitungsverlag-aachen.deOriginal-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell