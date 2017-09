Aachener Nachrichten: Image statt Inhalt? -Vor dem Fernsehduell Merkel gegen Schulz; ein Kommentar von Joachim Zinsen

Aachen (ots) - Du hast keine Chance, also nutze sie! Der alteSponti-Spruch dürfte am Sonntag auch für Martin Schulz gelten. Dennvor seinem Fernsehduell mit Angela Merkel hat sich ein großer Teilder Medien bereits festgelegt: Der SPD-Herausforderer wird gegen dieKanzlerin bei der Bundestagswahl keine Chance haben. Seit Wochenmalen sie beständig am Bild vom Verlierer Schulz und von einersouveränen Merkel. Nichts aber ist schwerer, als ein verfestigtesImage wieder abzustreifen. Dabei kommt das Format eines TV-DuellsSchulz eigentlich entgegen: Er ist eloquent, schlagfertig undbürgernah, kann, um es überspitzt zu formulieren, notfalls sogareinen hungrigen Hund von einem Wurstlaster herunterquatschen. Dasalles sind Eigenschaften, die Merkel weitgehend fehlen. Deshalb hatdie Entourage der Kanzlerin auch Himmel und Hölle in Bewegunggesetzt, um dem Fernsehduell einen Rahmen zu geben, der möglichstwenig Platz für Spontaneität und für eine direkte Konfrontation derKandidaten lässt. Die richtigen Themen Auch setzt Schulz in seinerKampagne durchaus auf die richtigen Themen. Der Lohnverfall in vielenBranchen, die drohende Altersarmut für Millionen Ruheständler, dergewaltige Investitionsstau in Deutschland - das alles sind keine zuWahlkampfzwecken aufgeblasene Hirngespinste, sondern realexistierende Probleme. Gut: Teile der Antworten von Schulz auf dieseMissstände klingen zaghaft und mutlos. Eine grundlegende Abkehr vomalten, für die Sozialdemokratie so verheerenden Agenda-Denken, sindsie nicht. Das ist sicherlich eine seiner Schwächen. Doch imGegensatz zu Merkel setzt Schulz sich zumindest mit Problemenauseinander und bietet Lösungsvorschläge an. Aber zählt das überhauptnoch? Schlägt in diesem Jahr nicht ein Trend vollends durch, der sichbereits seit langem abzeichnet? Geht es in diesem Wahlkampf überhauptnoch um bessere Konzepte und zündende Ideen? Oder sind Sachthemenlängst in den Hintergrund gerückt? Entscheidet letztlich allein dasImage von Personen und Parteien? Die Kunst des Umdeutens In derImagepolitik ist Angela Merkel jedenfalls nahezu perfekt. IhreMarketing-Leuten haben es geschafft, das häufig zu beobachtendeZögern und Zaudern der Kanzlerin als Ruhe und Gelassenheitumzudeuten. Ihnen ist es gelungen, Merkels fehlende gesellschaftlicheVisionen und ihre manchmal abrupten politischen Wenden den Wählernals höchste Form des Pragmatismus zu verkaufen. Sie haben dasKunststück fertiggebracht, der äußerst machtbewussten und im Umgangmit Kontrahenten wenig zimperlichen CDU-Chefin in der Öffentlichkeitdas Image einer treu sorgenden Mutti zu geben, die sich um alles undjeden kümmert. Um noch eine Chance zu haben, muss Schulz deshalb amSonntag nicht nur versuchen, mit seinen Sachthemen zu punkten. Ihmmuss es vor allem gelingen, die Wähler hinter Merkels Fassade blickenzu lassen. Doch selbst wenn Schulz das schaffen sollte und er für diemeisten Zuschauer als gefühlter Sieger aus dem einzigen direktenDuell dieses Wahlkampfes hervorgeht, wäre das für den SPD-Mann nurdie halbe Miete. Denn mindestens genauso entscheidend für diemittelfristige politische Wirkung des Fernsehabends wird sein, wiedie meisten Medien die Auseinandersetzung bewerten. Die große Fragedabei ist: Geben viele von ihnen Schulz überhaupt noch eine Chance?Sind sie bereit, ihre bisherige Rollenzuweisung für den 24. Septemberin Frage zu stellen?Pressekontakt:Aachener NachrichtenRedaktion Aachener NachrichtenTelefon: 0241 5101-388an-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.deOriginal-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell