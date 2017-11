Aachener Nachrichten: Dummes Märchen - warum der Wolfsschutz in Deutschland nicht gelockert werden darf. Ein Kommentar von Joachim Zinsen

Aachen (ots) - Das dumme Märchen vom bösen Wolf lebt wieder auf.Verantwortlich dafür zeichnen zwei Gruppen. Zum einen sind esBoulevardmedien, die auf der Suche nach grellen Geschichten dasRaubtier gerne zu einer blutrünstigen Bestie stilisieren, wenn esSchafe oder Kälber gerissen hat. Meist deuten sie gleichzeitig an,Wölfe seien auch eine Bedrohung für Menschen. Zum anderen sind esviele Jäger und ihr mächtiger Lobbyverband. Sie sehen in den Canideneine lästige Konkurrenz. Denn taucht ein Wolf im Revier auf, wirdanderes Wild scheuer und vorsichtiger. Hirsche, Rehe oderWildschweine lassen sich nicht mehr so leicht und bequem vom Hochsitzaus abschießen. Natürlich ist der Wolf kein Kuscheltier. Natürlichgreift er auch Weidetiere an. Doch deren Halter können sie schützen.Es gibt Herdenschutzhunde, es gibt spezielle Elektroschutzzäune. Wennes trotzdem zu einem Riss kommt, müssen die Landwirte finanziellentschädigt werden. Das geschieht auch in den meisten Bundesländern.Für Menschen sind die äußerst scheuen und anpassungsfähigen Wölfekaum eine Gefahr. In ganz Europa wurden im Zeitraum zwischen 1950 und2000 lediglich neun Wolfstote dokumentiert, in fünf Fällen waren dieTiere an Tollwut erkrankt. In Deutschland gab es in den vergangenenJahrzehnten keinen einzigen Angriff, geschweige denn einen tödlichen.Sollten sich trotzdem "Problemwölfe" mehrfach Menschen aggressivnähern, kann über ihren Abschuss diskutiert werden. Dagegen sperrensich selbst Naturschützer nicht. Doch auch solch einen Fall hat es inDeutschland bisher nicht gegeben. Die Wahrscheinlichkeit, in einemWald von einem Ast erschlagen zu werden, ist um ein vielfaches höher,als Opfer eines Wolfs zu werden. Es gibt also keinen Grund, diestrengen Schutzvorschriften für die faszinierenden Tiere zu lockern.Vergessen wir Rotkäppchen. Lassen wir uns nicht in eine künstlicheWolfspanik treiben. Wagen wir einfach etwas mehr Natur.Pressekontakt:Aachener NachrichtenRedaktion Aachener NachrichtenTelefon: 0241 5101-388an-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.deOriginal-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell