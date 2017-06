Aachener Nachrichten: Corbyn macht's vor Auch die SPD muss endlich auf Attacke schalten

Aachen (ots) - Die Briten haben ihre konservative Regierungabgestraft. Deutlich geschwächt wird Premierministerin Theresa May inder übernächsten Woche zu den Brexit-Verhandlungen nach Brüsselreisen müssen. Falls deren Start nicht ohnehin verschoben werdenmuss, wie es aus dem EU-Parlament heißt. Für die Gespräche über denAustritt Großbritanniens aus der EU fehlt May jedenfalls die erhoffteMehrheit des Volkes im Rücken. Vielmehr werden ihr dieBrexit-Hardliner in der Partei noch massiver als zuvor im Nackensitzen. Streng werden sie kontrollieren, ob May bei ihrem harten Kursbleibt, auf den sie sich als ehemalige Brexit-Gegnerin festgelegthat, um den rechten Flügel der Tories zufriedenzustellen. Labour-ChefJeremy Corbyn dagegen wird jetzt als Lichtgestalt gefeiert. AuchSozialdemokraten und Linke in Deutschland gratulieren zu dem gutenErgebnis, ganz, wie es unter Kollegen aus demselben politischen Lagerüber nationale Grenzen hinweg üblich ist. Leider belassen sie esnicht dabei. Stattdessen spüren SPD-Politiker allen Ernstes durch denTriumph der Arbeiterpartei in Großbritannien Rückenwind für ihrePolitik. Labour habe in Großbritannien bewiesen, dass man mitsozialdemokratischen, linken Inhalten auch Wähler gewinnen könne,verlautet es sinngemäß aus mehreren Ecken. Eine befremdliche Aussage,unterstellt sie doch, dass die Sozialdemokraten daran zweifelnkönnten. Denn statt selbstbewusst vorzupreschen, wirken die Genossenverunsichert und blutleer. Tatsächlich könnte man sich in der SPDangesichts von drei verlorenen Landtagswahlen gedacht haben: "Huch,mit sozialdemokratischen Inhalten kann man ja sogar Wahlen gewinnen?"Natürlich kann man auch mit sozialdemokratischen, mit linken Ideenpunkten. In erster Linie müssen diese Ideen allerdings gut undpraktikabel sein. Sie müssen verständlich kommuniziert werden, dannist es egal, welche demokratisch legitimierte Partei sie vorlegt.Aber man muss solche Ideen eben auch glaubwürdig vertreten undleidenschaftlich dafür kämpfen. Den Eindruck, dies zu tun, vermittelndie Sozialdemokraten in Deutschland derzeit leider nicht. Ja zurAutobahnprivatisierung, Nein zur Vermögensteuer. Stattdessen die vageAnkündigung einer umfassenden Steuerreform, die dann irgendwanndemnächst vielleicht präsentiert wird. Wenn Martin Schulz erklärt,Labour habe im Wahlkampf auf das Thema gesetzt, "das die Menschenüberall in Europa bewegt: Gerechtigkeit", dann sind das schöne Worte.Vielleicht sind sie auch wahr, obwohl es verschiedene Ansichten dazugibt, was gerecht ist. Jeremy Corbyn hat diesen Begriff überzeugendmit Inhalten gefüllt. Seine Themen: Wohnungsnot, Mängel imGesundheitssystem, bei Bildung und Renten. Er hat aber auch enormdavon profitiert, dass sich seine Gegnerin im Laufe des Wahlkampfsnahezu mit jedem Schritt unbeliebter gemacht hat. Schulz dagegenbleibt - abgesehen von seinem Vorstoß zu älteren Arbeitslosen undkostenlosen Kitas - nach wie vor merkwürdig vage. Auch dasRentenkonzept ist kein großer Wurf. Wann schalten dieSozialdemokraten endlich inhaltlich auf Attacke? Anders als Corbynwird Schulz nämlich sicherlich nicht von einer Gegnerin profitierenkönnen, die sich selbst ungeschickt öffentlich demontiert.Pressekontakt:Aachener NachrichtenRedaktion Aachener NachrichtenTelefon: 0241 5101-388an-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.deOriginal-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell