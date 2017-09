A dream comes true: Valentina und Cheyenne Pahde sind die Gesichter der HOLIDAY ON ICE Show ATLANTIS (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit HOLIDAY ON ICE erfüllt sich für Valentina und Cheyenne Pahdeein Kindheitstraum - Beim großen Shooting präsentieren sich die Twinserstmals für die neue Produktion- ATLANTIS tourt ab dem 30. Novemberdurch 13 deutsche StädteValentina und Cheyenne Pahde erfüllen sich mit ihrer Rolle alsTestimonials für die neue HOLIDAY ON ICE Show ATLANTIS einenKindheitstraum. Als Paten der neuen Show ATLANTIS besuchen die beidenSchauspielerinnen jede Tourstadt und lassen an ausgewählten Terminengemeinsam mit HOLIDAY ON ICE den Wunsch vom großen Showmoment auf demEis wahr werden.Beim Fotoshooting in der aufwendigen Atlantis-Kulissepräsentierten sich die Zwillinge nun offiziell das erste Mal in ihrerneuen Rolle. "Dass unser langersehnter Traum vom Eiskunstlauf beiHOLIDAY ON ICE erfüllt wird, ist für uns eine einzigartige Chance,auf die wir sehr stolz sind und die uns viel bedeutet", so ValentinaPahde.Die gebürtigen Münchnerinnen haben schon als Kinder neben derSchauspielkarriere ihre Leidenschaft für den Eiskunstlauf entdeckt.Seit ihrem 6. Lebensjahr standen die Schwestern täglich auf dem Eisund bestritten bis zu ihrem 10. Geburtstag erfolgreich Wettkämpfe.Das Ziel war damals klar: HOLIDAY ON ICE. Die Kooperation mit demEis-Showgiganten ist für die beiden Schauspielerinnen eine riesigeÜberraschung. "Als die Anfrage von HOLIDAY ON ICE kam, brauchten wirkeine Sekunde zu überlegen", freut sich Cheyenne Pahde. Für ihreRolle bei der RTL Serie "Alles was zählt" steht die 22 jährige seit2016 in Köln jede Woche auf dem Eis. Valentina, die in derRTL-Kult-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Sunny Richterbekannt wurde, hat schon lange davon geträumt, wieder auf das Eiszurück zu kehren. "Alle kleinen Mädchen, die professionell in dieRichtung Eiskunstlauf gehen wollen, haben das Ziel, irgendwann beiHOLIDAY ON ICE laufen zu dürfen, und so war es auch bei uns. Jetzt,über 10 Jahre später, erfüllt sich unser Kindheitstraum", erzähltValentina Pahde.Mit ATLANTIS präsentiert HOLIDAY ON ICE eine Hommage an dasversunkene Paradies erstmals als Eiskunstlaufshow. 35 internationaleProfiläufer werden Momentaufnahmen aus Leben und Liebe in Atlantis inÜber- und Unterwasser-Szenerien zum Leben erwecken. "Die Show wirdein einmaliges Erlebnis mit vielen Emotionen, Glanz und Glamour.Besonders freue ich mich auf die Musik und die Performances. HOLIDAYON ICE schafft es immer wieder, das ganze Publikum zu begeistern undmitzureißen. Diese Atmosphäre in den Hallen kann man nichtnachmachen, die muss man live miterleben", berichtet Valentina. DieZuschauer erwartet Eislaufkunst auf höchstem Leistungsniveau in über90 Shows und 13 deutschen Städten.Bild- und Textmaterial stehen Ihnen zum Download auf unseremPresseserver zur Verfügung: www.holidayonice.de/pressematerialTourplan HOLIDAY ON ICE präsentiert ATALNTIS 2017/2018Grefrath 30.11.2017 - 03.12.2017 Grefrather EisSport & EventParkRostock 07.12.2017 - 10.12.2017 StadtHalle RostockHannover 14.12.2017 - 17.12.2017 TUI ArenaLeipzig 21.12.2017 - 27.12.2017 Arena LeipzigEssen 29.12.2017 - 02.01.2018 GrugahalleFrankfurt 04.01.2018 - 08.01.2018 FesthalleDüsseldorf 11.01.2018 - 14.01.2018 Mitsubishi Electric HALLEDortmund 19.01.2018 - 21.01.2018 Westfalenhalle 1Stuttgart 25.01.2018 - 28.01.2018 Porsche ArenaMannheim 02.02.2018 - 04.02.2018 SAP ArenaHamburg 09.02.2018 - 11.02.2018 Barclaycard ArenaZwickau 15.02.2018 - 19.02.2018 StadthalleKöln 24.02.2018 - 25.02.2018 LANXESS arenaTickets und Infos zur Show: www.holidayonice.de Ticket-Hotline01805-4414 (EUR 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobil max. EUR0,42/Min)Tickets für HOLIDAY ON ICE sind ab 24,90 EUR erhältlich. FürKinder ab 14,90 EUR.Über HOLIDAY ON ICEMit mehr als 329 Millionen Besuchern ist HOLIDAY ON ICE die meistbesuchte Eisshow der Welt. Heute, fast 74 Jahre nach der erstenVorstellung im Dezember 1943, hat sich der Publikumsmagnet von einerkleinen Hotelproduktion in den USA zu einem global agierendenEis-Entertainment-Produzenten entwickelt. Bereits 1951 erobertHOLIDAY ON ICE Europa und feiert im gleichen Jahr die ersteDeutschland-Premiere in Frankfurt. Das Original aller Eiskunstshowspräsentiert Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementenaus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. Jährlichentstehen begeisternde und innovative Produktionen, die pro Saisonmit rund 65 Eiskunstläufern in mehr als 45 Städten in vier Länderngastieren. Zwischen November 2017 und März 2018 zeigt HOLIDAY ON ICEin 19 deutschen Städten die Show TIME sowie die neue ProduktionATLANTIS.Pressekontakt:Maya HartungTel. +49 40 8787 919 14maya.hartung@pr-manufaktur.deOriginal-Content von: HOI Productions Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell