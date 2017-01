A&W Architektur & Wohnen feiert seinen 60sten Geburtstag mit einem glanzvollen Cocktail und zeichnet dabei Alessandro Mendini als A&W-Designer des Jahres 2017 aus (FOTO)

Köln (ots) -Was für ein Fest! In den Gläsern Champagner, an den Wänden dieschönsten Fotos aus A&W Architektur & Wohnen, auf der Bühne eineLegende des italienischen Designs: 150 geladene Gäste erlebten amSonntag in der Galerie Martina Kaiser in Köln einen glanzvollenAbend. Mit einem exklusiven Cocktail feierte A&W, das Premiummagazinaus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag, seinen 60sten Geburtstag undzugleich den A&W-Designer des Jahres 2017, Alessandro Mendini.A&W, das 1957 erstmals als Sonderheft von "Film & Frau" erschienenist, zeige mit diesem Jubiläum, dass es "zeitlos und zeitgemäßzugleich sei", wie A&W-Redaktionsleiterin Gabriele Thiels in ihrerBegrüßung betonte, es sei "eine Erfolgsgeschichte, die sich aufKompetenz, Stilgefühl, Trendgespür und Teamwork gründet". "Michbegeistern die überraschenden, exzellent geschriebenen Geschichten,die über den Tellerrand blicken", erklärte Schauspielerin undTatortkommissarin Sabine Postel, die als langjährige Leserin einesehr persönliche Laudatio hielt.Lang anhaltenden Applaus erhielt Alessandro Mendini. Der MailänderGestalter und Poet wurde als A&W-Designer des Jahres 2017ausgezeichnet und hat für A&W ein ganzes Extraheft gestaltet. "DieAuszeichnung ist eine große Ehre für mich", sagte 85 jährige, eineder einflussreichsten Persönlichkeiten des italienischen Designs. Erbedankte sich mit einem "Design-Gedicht", wie er es nannte: 45verschiedene, humorvoll-hintergründige Definitionen eines Stuhls. Eindenkwürdiger Moment.Für den Mentorpreis nominierte Mendini die junge SchmuckdesignerinFrancesca Giacomelli, der A&W in Ausgabe 4/2017 ein ausführlichesPortrait widmen wird.Deutschlands stilbildendes Magazin für Wohnen, Design undArchitektur aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag erscheint alle zweiMonate. Die A&W ARCHITEKTUR & WOHNEN Ausgabe 01/2017 inklusive desvon Alessandro Mendini gestalteten Extraheftes ist im Handel für 8,90Euro erhältlich.Pressekontakt:presse@jalag.de; Tel.: 040 / 2717 - 1422Original-Content von: Jahreszeiten Verlag, A&W Architektur & Wohnen, übermittelt durch news aktuell