A.T. Kearney stärkt Beratung im weltweiten Automobilsektor aus Deutschland heraus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Christian Malorny wird neuer Global Practice Head Automotive -Thomas Luk baut Chinageschäft ausDr. Christian Malorny wird neuer Partner bei A.T. Kearney undübernimmt die globale Führung des Bereichs Automotive. Zusätzlichverstärkt mit Thomas Luk ein weiterer Automotive Experte als Partnerdas Beratungsunternehmen. Er wird sich um den forcierten Ausbau desChinageschäfts kümmern."Ich freue mich, mit Dr. Christian Malorny und Thomas Luk zweiausgewiesene Automobilexperten in unserer Partnerschaft begrüßen zukönnen. Beide sind bestens vernetzte Branchenkenner im Top-Managementund gehören zu den "Thought-Leadern" im sich global rasch wandelndenAutomobilsektor", so Dr. Martin Eisenhut, Partner und ManagingDirector A.T. Kearney Zentraleuropa. "Unter der Führung von Dr.Christian Malorny als neuem Global Practice Head bündeln wir unsereweltweiten Automotive Kompetenzen und werden unsere Klienten nochschlagkräftiger unterstützen können."Malorny hat für die Automobilbranche schon etliche innovativeAnsätze entwickelt, die weltweit Aufmerksamkeit bekommen. "Angesichtsder sich beschleunigenden Veränderungen in der Automobilbranche inRichtung digitaler Lösungen im Auto und entlang des Lebenszyklus,müssen sich auch die Beratungsunternehmen neu erfinden. Mut,Weitsicht sowie innovative Beratungsansätze, die unsere Klientenwirkungsvoll und nachhaltig stärken, sind jetzt gefragt", so Malorny.Dabei spielt neben Europa und den USA China eine immer größereRolle. Dies gilt nicht nur als wichtiger Absatzmarkt, sondernzunehmend als Innovationsstandort, an dem die SchlüsselthemenAutonome und Vernetzte Mobilität ebenso entwickelt werden wie neueAntriebstechnologien.Technologische Innovationen sind dabei nur eine Seite. Diedisruptiven Marktveränderungen mit neuen Marktteilnehmern undGeschäftsmodellen benötigen auch neue Wertschöpfungsketten,Produktionsverfahren und -abläufe. Thomas Luk sieht nicht nur für dieetablierten Automobilbauer, sondern auch für die gesamteZulieferindustrie und Serviceunternehmen einschneidende Veränderungenvoraus. Insbesondere in China sind die zunehmenden regulatorischenBedingungen weitreichend und strategische Kooperationen mit lokalenPartnern erfolgsentscheidend. "Gewinnen wird derjenige, der nicht nurfür Digitalisierung und die neue Mobilität passende Antwortenentwickelt, sondern auch zusammen mit seinen Kooperationspartnern dieeigene Leistungsfähigkeit steigert und die gesamteWertschöpfungskette danach ausrichtet", unterstreicht Luk.Dr.-Ing. Christian Malorny:Maschinenbaustudium an der Technischen Universität Berlin.Fünfjährige Assistenzzeit am Lehrstuhl für Qualitätswissenschaft desProduktionstechnischen Zentrums in Berlin. Publikation von rund 250Fachaufsätzen sowie 5 Bücher zu unternehmerischen Fragestellungen.Auszeichnungen seiner wissenschaftlichen Leistungen mit hohenPreisen, u.a. mit dem European Quality Award for Thesis der EuropeanFoundation for Quality Management. 20 Jahre Berater beiMcKinsey&Company, Inc. mit Schwerpunkt Automobil- undMaschinenbauindustrie.Dipl.-Kfm. techn. Thomas Luk:Studium der technischen Betriebswirtschaftslehre an derUniversität Stuttgart und Investment Management in New York. Über 10Jahre Beratungserfahrung u.a. bei McKinsey&Company, Inc. im BereichAutomobil- und Hightechindustrie mit Schwerpunkt im BereichPerformance Transformations und strategische Kooperationen in Europaund China. Experte für strategische Fragestellungen voninternationalen Klienten in China.