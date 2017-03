A.T. Kearney: Im Jahr 2025 werden global 35 Mio. Neufahrzeuge online gekauft (FOTO)

Düsseldorf / Wien / Zürich (ots) -Phönix-Prinzip: Wie sich der Automobilvertrieb neu erfindet undDirektvertrieb die Rolle der Vertriebspartner verändertDer Automobilvertrieb erfindet sich gerade neu: In den etabliertenMärkten wird der Anteil der im Internet erworbenen Fahrzeuge bis 2025auf 35 Millionen Neuwagen steigen. Eine aktuelle Befragung zeigt,dass die Kunden, demografisch und technologisch bedingt, immerdigitalaffiner werden. "Nahezu jeder Zweite wird sein Fahrzeugkünftig online kaufen. Für den Automobilvertrieb forciert dies denSprung ins digitale Zeitalter", so Dr. Marcus Hoffmann, Partner undAutomobilexperte bei A.T. Kearney. Schaffe es die Autobranche, ihrklassisches Geschäftsmodell - Produktion, Vertrieb und Service - umMobilitäts- und Mehrwertdienste zu erweitern, so winkt bei stabilemFahrzeugumsatz ein zusätzliches Potenzial von knapp 100 MilliardenEuro jährlich.Das Umsatzpotenzial von neuen digitalen Diensten sowie dasveränderte Kauf- und Mobilitätsverhalten der Kunden ist auch fürandere Anbieter attraktiv. "Neue und etablierte Plattformen wie Uber,AutoScout24 oder Alibaba werden neben Software- und Cloud-Anbieternweiter in den Markt drängen. Daher erleben wir in der Autobranchegerade den Wandel des klassischen Automobil-Ecosystems zu einemganzheitlichen Mobilitäts-Ecosystem.", bemerkt Andreas Form,Principal bei A.T. Kearney und Autor der Studie.Wie die Automobilindustrie den Schritt ins nächste Zeitalterschaffen kann, stellt die Unternehmensberatung A.T. Kearney in einerneuen Studie vor. Auf Basis von Experteninterviews mit Top-Managernaus dem Automobilvertrieb und aktueller Forschungsstudien wird imVorfeld des Genfer Autosalons ein Zukunftsszenario entworfen und indem Bericht "Die nächste Generation des Automobilvertriebs 2025+"vorgestellt.Für die klassischen Automobilhersteller bedeute das die unbedingteNotwendigkeit, den Bedarf nach neuen Kanälen und Formaten zu decken,über die künftig alle Produkte und Dienstleistungen vertriebenwerden. So sei es beispielsweise von zentraler Bedeutung, eineintegrierte Online-Plattform als Schnittstelle zu etablieren: "DerKunde wird sein Auto nicht mehr nur im Autohaus um die Ecke kaufen,sondern mobil auf dem Smartphone. Genau dort müssen Kunden von denAutomarken abgeholt werden", so Vertriebsexperte Form. Eine solchePlattform sei Teil einer integrierten Multikanal-Lösung, die sichüber Apps, stationären Handel und Drittanbieter erstreckt. DasBetreibermodell ist dabei gekennzeichnet durch die Kontrolle derKundenschnittstelle, Preishoheit und -transparenz. Dies kann optimalim Direktvertrieb erreicht werden. Dabei werden sich dieVertriebsmodelle von Premium-, Volumen- und "Low Budget"-Herstellernim Grad der Kontrolle durchaus unterscheiden. Vertriebspartner könnenals Agenten Teil des Systems sein, bei dem Umsatz- und Anreizmodellan den Stärken der Kanäle ausgerichtet werden.Aufgrund der großen Veränderungen im Automobilvertrieb plädierendie Experten für entschiedenes Handeln. Die Zeiten generalistischerAnsätze sind vorbei. Bis 2025 werden 30 bis 40 Prozent des heutigenHändlernetzes durch neue Verkaufsformate und Direktvertrieb ersetzt.Nur wer zusätzliche Kompetenzen aufbaut und sein Vertriebsmodellweiterentwickelt, wird die Potenziale gewinnbringend nutzen und gegenneue, branchenfremde Wettbewerber bestehen können."Veränderte Verantwortlichkeiten, Kanäle und Formate sowie dieKonsolidierung physischer Netze werden die Vertriebskosten deutlichsenken. Durch die Anpassung des Margensystems an die neuen Aufgabendes Handels und die Reduzierung taktischer Maßnahmen, sinken dieVertriebskosten trotz steigender Großhandelsaufwendungen um bis zu 5Prozentpunkte - mit direkter Profitwirkung", so Dr. Marcus Hoffmannmit Blick auf die Zukunft des Automobilvertriebs.Die Studienergebnisse erhalten Sie gern auf Anfrage.Über A.T. KearneyA.T. Kearney zählt zu den weltweit führendenUnternehmensberatungen für das Top-Management und berät sowohl globaltätige Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen undöffentliche Institutionen. Mit strategischer Weitsicht und operativerUmsetzungsstärke unterstützt das Beratungsunternehmen seine Klientenbei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation. ImMittelpunkt stehen dabei die Themen Wachstum und Innovation,Technologie und Nachhaltigkeit sowie die Optimierung derUnternehmensperformance durch das Management von Komplexität inglobalen Produktions- und Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 inChicago gegründet. 1964 eröffnete in Düsseldorf das erste Büroaußerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T. Kearney rund 3.500Mitarbeiter in über 40 Ländern der Welt. Seit 2010 berät dasUnternehmen Klienten klimaneutral.Weitere Informationen finden Sie unterwww.atkearney.dewww.facebook.com/atkearney.dewww.twitter.com/ATKearneyDACHPressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: + 49 30 2066 3363E-Mail: michael.scharfschwerdt@atkearney.comOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell