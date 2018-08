A-Sonic Aerospace: Ein unsicheres Investment?

An der Börse Singapore schloss die A-Sonic Aerospace-Aktie am 23.08.2018 mit dem Kurs von 0,22 SGD. Die A-Sonic Aerospace-Aktie wird dem Segment "Luftfracht und Logistik" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für A-Sonic Aerospace entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen A-Sonic Aerospace. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: A-Sonic Aerospace erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Transportation & Logistics"-Branche sind im Durchschnitt um 3,57 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -7,92 Prozent im Branchenvergleich für A-Sonic Aerospace bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,41 Prozent im letzten Jahr. A-Sonic Aerospace lag 5,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,34 ist die Aktie von A-Sonic Aerospace auf Basis der heutigen Notierungen 41 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Transportation & Logistics" (27,65) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".