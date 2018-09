A-Sonic Aerospace: Wie reagieren Sie darauf?

An der Börse Singapore schloss die A-Sonic Aerospace-Aktie am 10.09.2018 mit dem Kurs von 0,22 SGD. Die A-Sonic Aerospace-Aktie wird dem Segment "Luftfracht und Logistik" zugeordnet.

Unsere Analysten haben A-Sonic Aerospace nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über A-Sonic Aerospace in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über A-Sonic Aerospace wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen A-Sonic Aerospace. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt A-Sonic Aerospace mit einer Rendite von 10 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Transportation & Logistics"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,69 Prozent. Auch hier liegt A-Sonic Aerospace mit 7,31 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.