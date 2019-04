A-Rosa läutet mit innovativem Schiffsneubau neue Ära der Städtereisen ein / Flussschiff GmbH beauftragt für 2021 E-Motion Ship mit Batterieantrieb und Luftblasentechnik für saubere Städte und Flüsse (FOTO)

Rostock (ots) -Die A-ROSA Flussschiff GmbH hat bei der Concordia Damen Werft inden Niederlanden einen Schiffsneubau zur Auslieferung im Frühjahr2021 in Auftrag gegeben. Danach wird der Neubau vorwiegend auf demnördlichen Rhein eingesetzt und läuft von Köln aus Amsterdam,Rotterdam, Brügge und Antwerpen an. Schon seit Jahren setzt A-ROSAneue Standards für die Branche. "Das neue A-ROSA Schiff ist einFeuerwerk an Innovationen, die es so weltweit noch auf keinem Flussgibt. Es wird genau auf unser Städtereisen-Konzept für die ganzeFamilie abgestimmt sein. Damit leiten wir eine neue Ära des Reisensein, welche die perfekte Mischung aus Erleben und Erholen bietet. Mit135 Meter Länge, 17,7 Meter Breite und einem vierten Deck bietet esmehr Platz, um die Erwartungen unserer Gäste nicht nur zu erfüllen,sondern zu übertreffen!", bringt es Jörg Eichler, Geschäftsführer derA-ROSA Flussschiff GmbH, auf den Punkt. "Mit der Concordia DamenWerft haben wir den optimalen Partner für dieses Projekt gefunden,denn es ist eine traditionsreiche und zugleich innovative Werft, diefür Qualität und Zuverlässigkeit steht", so Eichler weiter.Der perfekte Urlaub für die ganze FamilieStädtereisen mit dem Schiff sind die ideale Urlaubsform für dieganze Familie. Kinder, Eltern und Großeltern haben unterschiedlicheAnsprüche, die hierbei alle erfüllt werden können. Deswegen hat sichA-ROSA auf Familienreisen spezialisiert. Kinder bis einschließlich 15Jahre reisen kostenfrei und während der Ferienzeiten gibt es in jedemFahrtgebiet ein Schiff, das von 8 bis 21 Uhr eine Betreuung im KidsClub anbietet. "Auf unserem Neubau wird das Angebot für Familien nochgetoppt. Wir werden eine eigene Family Area haben, in der sich diegroßzügigen Familienkabinen (28 m2) und der Kids Club befinden, inwelchem die Kinder toben, basteln oder lesen können", erläutertEichler. Ein weiteres Highlight ist das Sonnendeck, auf dem es nebendem großen Swimming Pool einen separaten Kinderpool mit flachemWasser geben wird. Auch im Restaurant wurde an die Kinder gedacht.Hier können die jungen Gäste - so gewollt - mit ihren Freunden ineinem eigenen Kinderbereich zusammen essen.Raumwunder für mehr ErholungDas Mehr an Platz auf dem Schiff wird nicht einfach nur für mehrPassagiere genutzt, sondern für ein perfektes Raumnutzungskonzept.Die insgesamt 140 Kabinen setzen mit ihrer Großzügigkeit neueMaßstäbe. Komfortable 21 Quadratmeter Platz bieten die Doppelkabinen- ein Novum in der Branche. Neben einem vergrößerten Bad verfügt jedeüber einen eigenen Schlaf- und einen Wohnbereich. Zudem gibt esaußerhalb der Family Area ausschließlich Kabinen mit großem Balkonmit Sitzmöglichkeiten für zwei Personen. "Dass wir fast nur nochBalkonkabinen haben, ist die Reaktion auf einen Trend, der sich beiunseren Gästen abzeichnet. Die Nachfrage nach unseren Balkonsuitenist enorm. Auch hier kommen wir dem Wunsch nach mehr Individualitätim Urlaub nach", verdeutlicht Eichler.Genuss wird an Bord der A-ROSA Schiffe stets groß geschrieben.Nicht nur bei den beliebten Gourmetreisen wird der Fokus auf dasErschmecken des jeweiligen Fahrtgebietes gesetzt, im Rahmen vonDinings ist dies ab jeder 5-Nächte-Reise möglich. Auf dem neuenSchiff wird es für die servierten 5-Gänge-Menüs ein eigenesRestaurant geben. Für Erholung sorgt ein extra großer SPA- undWellness-Bereich mit Sauna, Whirlpool, Eisgrotte, Heatbench undAnwendungsräumen.Natürlich wurde auch an die Mitarbeiter gedacht: An Bord desSchiffes werden sie ausschließlich in geräumigen Ein- undZwei-Personen-Kabinen untergebracht. Zudem steht ihnen eine extragroße Crewmesse mit eigener Küche zum gemeinsamen Essen zurVerfügung. Erstmalig hat die Crew auch die Möglichkeit, sich in ihreneigenen Ruhe- und Erholungsraum zurückzuziehen.E-Motion Ship für saubere Städte und FlüsseDer Umweltschutz liegt A-ROSA besonders am Herzen. "Wir wollennicht nur die Naturwelten, die wir bereisen, erhalten, sondernnatürlich auch die Städte schützen. Deswegen haben wir uns mitMatthias Lutter als Leiter Neubau einen Profi in Sachen alternativeAntriebe ins Haus geholt. Zusammen mit der Werft hat er ein E-MotionShip entwickelt, das bei Anfahrt der Städte auf Batteriebetriebumschaltet und diese somit komplett sauber anläuft", erläutertEichler. Wie alle anderen Schiffe der Flotte wird auch dieses miteinem Landstromanschluss ausgestattet sein, so dass die Batterie überNacht geladen und die Stadt auch emissionsfrei wieder verlassenwerden kann. Neben den bei A-ROSA bereits üblichen Energiespar- undUmweltschutz-Maßnahmen soll der Treibstoffverbrauch dank einesoptimierten Rumpfdesigns und den Einsatz der "DACS"-Luftblasentechnik- ein Patent der Damen-Werft - reduziert werden. Bereits bei derIndienststellung des zweiten Schiffes, die für 2023 geplant ist,sollen die Innovationen des Prototyps weiter optimiert werden. "Mitunserem Neubau leiten wir die Zukunft des Reisens ein - sowohl imHinblick auf Nachhaltigkeit und Raumnutzung als auch auf diePerfektionierung des individuellen, erlebnisreichen und zugleicherholsamen Städteurlaubs für alle Generationen", fasst Jörg Eichlerzusammen.Innovationen auf dem A-ROSA Neubau1. E-Motion Ship mit Batterieantrieb2. DACS Luftblasentechnik3. Stationärer Kids Club4. Große Familienkabinen mit 28 m25. Separater Kinderpool neben Erwachsenenpool auf dem Sonnendeck6. Großzügige Standardkabinen mit 21 m2 mit einzelnem Wohn- undSchlafbereich7. Alle Kabinen außerhalb der Family Area mit eigenem großenBalkon mit Sitzgelegenheit für zwei Personen8. Separater Suitenbereich9. Verwöhnkonzept für Mitarbeiter mit Kabinen für Einzel- undDoppelbenutzung sowie eigener Küche, Essens- und Erholungsraum10. Erstes Fahrgast-Schiff auf dem Rhein mit 4 Decks und einerBreite von 17,7 Meter