A&M Unternehmerberatung GmbH wächst stetig weiter: Unternehmen sucht neue Mitarbeiter

Hannover (ots) -Die A&M Unternehmerberatung GmbH mit Sitz in Hannover sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders für den Vertrieb und Bürotätigkeiten benötigt die Onlinemarketing-Agentur für Handwerksbetriebe Verstärkung. Kreativ veranlagte Menschen für Marketing- oder IT-Aufgaben sind ebenso gefragt.Geschäftsführer Marvin Flenche: "Noch immer haben unzählige Unternehmen mit dem anhaltenden Fachkräftemangel zu kämpfen. Deshalb nimmt das Interesse an unserem Angebot in rasantem Tempo zu. Um der hohen Nachfrage gerecht werden zu können, möchten wir unser Team zeitnah um motivierte Mitarbeiter erweitern."Die A&M Unternehmerberatung ist der führende Ansprechpartner für Fachfirmen rund ums Haus, die sich die tatkräftige Unterstützung qualifizierter Mitarbeiter sichern wollen. So zählen zu den Kunden der Agentur etwa Küchenfachhändler, Terrassenbauer, Solarunternehmen, Kaminfachhändler und viele weitere Handwerksbetriebe, deren Ziel es ist, zu einem der attraktivsten Arbeitgeber ihrer Region aufzusteigen."Wir wachsen nach wie vor enorm. Dabei wollen wir uns in allen Bereichen verstärken - von redegewandten Vertriebsmitarbeitern über kreatives Marketing- und IT-Personal bis hin zu motivierten Leuten, die uns im Backoffice unterstützen", erklärt Marvin Flenche.Um Platz für weiteres Personal zu schaffen, bezieht die A&M Unternehmerberatung zeitnah eine größere Firmenzentrale. Neue Mitarbeiter dürfen sich auf eine lockere Arbeitsatmosphäre und modern ausgestattete Arbeitsplätze freuen. Nach einer intensiven Einarbeitung warten abwechslungsreiche Aufgaben und interessante Einblicke rund um das Thema Onlinemarketing. Eigenverantwortliches, engagiertes Arbeiten belohnt die Agentur mit Wertschätzung, attraktiver Vergütung und reizvollen Aufstiegschancen."Unsere Mission ist es, langfristig alle Fachfirmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu digitalisieren, sie mit qualifizierten Mitarbeitern zusammenzubringen und ihnen damit mehr Planungssicherheit und Wachstum zu verschaffen", verrät Marvin Flenche über die Ziele der A&M Unternehmerberatung.