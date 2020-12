A&M Deutschland ernennt Patrick Siebert zum Co-Head

N.Y./München (ots) - Corporate-Transformation-Experte Patrick Siebert verstärkt Führungsteam von A&M und leitet nun das Deutschlandgeschäft zusammen mit Jürgen Zapf und Bob RajanAlvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M), eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen, ernennt den Corporate-Transformation-Experten und Managing Director Patrick Siebert (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-siebert) zum Co-Head für Deutschland. Damit leitet Patrick Siebert nun A&M Deutschland zusammen mit Jürgen Zapf (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jurgen-zapf) und Bob Rajan (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/bob-rajan). Mit der Ernennung reagiert A&M auf die zunehmende Bedeutung von Beratungsleistungen im Bereich komplexer Unternehmenstransformationen.Tiefgreifende Veränderungen von Geschäftsmodellen"Herkömmliche Ansätze erzielen in komplexen Situationen häufig nicht die gewünschte Wirkung. Unsere Restrukturierungs-DNA gepaart mit einem partnerschaftlichen Ansatz sind die Erfolgsfaktoren für erfolgreich abgeschlossene Transformationen. Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung in das Führungsteam von A&M Deutschland einzubringen", erklärt Patrick Siebert (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-siebert), Co-Head von A&M Deutschland.Immer mehr Unternehmen geraten in Umbruch- und Krisensituationen. Sowohl langfristige Trends als auch aktuelle Entwicklungen zwingen Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle zu verändern - und dies tiefgreifend und nachhaltig. Diese Entwicklung hat sich im Zuge der COVID-19-Krise weiter beschleunigt. Um komplexe Situationen erfolgreich zu meistern, benötigen Unternehmen einen starken Partner an ihrer Seite. Ohne das entsprechende Know-how und eine langjährige Expertise sind diese Herausforderungen parallel zum Tagesgeschäft für Unternehmen nur schwer zu stemmen. Gemeinsam mit der Unternehmensführung schafft A&M wettbewerbsfähige Strukturen und vollzieht den Wandel hin zu erfolgreichen Geschäftsmodellen. Dies umfasst ebenfalls Transaktionen: die Veräußerung nicht relevanter Unternehmensbereiche (Carve Outs), als auch die Option einer Post-Merger-Integration, also die Stärkung zukunftsfähiger Geschäftsfelder."Patrick Siebert bringt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Transformation mit. Er unterstützt Unternehmenslenker großer und mittelständischer Unternehmen erfolgreich dabei, komplexe Unternehmenstransformationen umzusetzen. Deshalb freuen wir uns, ihn als Co-Head von A&M Deutschland begrüßen zu dürfen", sagt Bob Rajan (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/bob-rajan), Managing Director und Co-Head bei A&M Deutschland."Die Zahl der Unternehmen, die sich in Umbruchssituationen befinden, ist in den letzten Jahren sprunghaft angewachsen. Mit der Ernennung von Patrick Siebert als Co-Head für Deutschland befindet sich ein ausgewiesener Experte in der Führungsspitze von A&M. Patrick Siebert wird unser Geschäft mit seiner Expertise im Bereich Corporate Transformation weiter vorantreiben", erklärt Jürgen Zapf (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jurgen-zapf), Managing Director & Co-Head bei A&M Deutschland.Bildmaterial zu Meldung finden Sie unter:https://drive.google.com/drive/folders/1zPsTFP4KGtWWMOlqF0Y6GT48pKIWy9CQÜber Alvarez & MarsalUnternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht.A&M ist seit seiner Gründung 1983 in Privatbesitz und ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Unsere Kunden profitieren von unserem fundierten Fachwissen und Erfahrungsschatz, wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen.Mit über 5.000 Mitarbeitern auf vier Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Mit unserer langjährigen und umfangreichen Erfahrung in der Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen treffen wir gemeinsam mit unseren Kunden schwierige Entscheidungen, generieren Wachstum und erzielen handfeste Ergebnisse.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com (https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), Twitter (https://twitter.com/alvarezmarsal) und Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Helga Bailey GmbHCorinna VossTel.: +49 89 99 38 87 -30aandm@hbi.deUnternehmenskontakt:Irene ManhartMarketing Head of DACH Alvarez & MarsalTel.:+49 160-965-941-87Original-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell