A-Living Services: Ist jetzt alles möglich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie A-Living Services, die im Segment "kommerzielle und professionelle Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.06.2020, 20:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 40.55 HKD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir A-Living Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob A-Living Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 41,47 liegt A-Living Services unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 353,49 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen A-Living Services. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der A-Living Services beläuft sich mittlerweile auf 29,72 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 40,55 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +36,44 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 40,61 HKD. Somit ist die Aktie mit -0,15 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".