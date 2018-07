A & J Mucklow: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Harley-Davidson":

Am 23.07.2018 ging die Aktie A & J Mucklow an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 553 GBP aus dem Handel.Nach einem bewährten Schema haben wir A & J Mucklow auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei A & J Mucklow beträgt das aktuelle KGV 6,93. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Real Estate" haben im Durchschnitt ein KGV von 19,3. A & J Mucklow ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

