A H Belo: Das wird bald in aller Munde sein!

An der Börse New York notiert die Aktie A H Belo am 01.04.2019, 17:54 Uhr, mit dem Kurs von 3,7 USD. Die Aktie der A H Belo wird dem Segment "Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

A H Belo haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: A H Belo hat mit einer Dividendenrendite von 8,63 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,78%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt +5,85. Aufgrund dieser Konstellation erhält die A H Belo-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben A H Belo auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um A H Belo in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass A H Belo hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt A H Belo damit 32,94 Prozent unter dem Durchschnitt (10,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 9,6 Prozent. A H Belo liegt aktuell 32,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".