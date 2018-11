A H Belo: Ein Risiko?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert A H Belo per 27.11.2018 bei 4,54 USD. A H Belo zählt zu "Telekommunikationsdienste".

Wie A H Belo derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt A H Belo mit einer Rendite von -0,18 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Media"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,99 Prozent. Auch hier liegt A H Belo mit 12,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: A H Belo schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Media auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,01 % und somit 4,24 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,76 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der A H Belo führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,91 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".