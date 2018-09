A G BarrPLC: Was wird das noch werden?

An der Heimatbörse Xetra London notiert A G BarrPLC per 19.09.2018 bei 741 GBP. A G BarrPLC zählt zu "Erfrischungsgetränke".

Unser Analystenteam hat A G BarrPLC auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: A G BarrPLC hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,1 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,15%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,05 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die A G BarrPLC-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu A G BarrPLC vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 639 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -13,77 Prozent erzielen, da sie derzeit 741 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über A G BarrPLC wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält A G BarrPLC auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.