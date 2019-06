A G BarrPLC: Anleger sollten dies wissen!

A G BarrPLC weist am 05.06.2019, 13:10 Uhr einen Kurs von 942,33 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Erfrischungsgetränke" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für A G BarrPLC entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: A G BarrPLC hat mit einer Dividendenrendite von 1,78 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,3%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Getränke"-Branche beträgt -0,52. Aufgrund dieser Konstellation erhält die A G BarrPLC-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: A G BarrPLC erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche sind im Durchschnitt um -3,05 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +42,73 Prozent im Branchenvergleich für A G BarrPLC bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,79 Prozent im letzten Jahr. A G BarrPLC lag 45,47 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die A G BarrPLC-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu A G BarrPLC vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 723,33 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (933 GBP) ausgehend um -22,47 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält A G BarrPLC von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.