München (ots) -- Sekten, totalitäre Systeme, radikale Ideologien: NeueA&E-Eigenproduktion erzählt die Leidensgeschichten ehemaligerSektenmitglieder, Überlebender sowie Opfer zerstörerischerGruppen und lässt internationale Experten zu Wort kommen.- Moderatorin Esther Sedlaczek steht erstmals für A&E alsReporterin vor der Kamera und betritt damit journalistischesNeuland.- Zum Drehstart traf Produzent und Autor Emanuel Rotstein in dervergangenen Woche in San Francisco auf Ron Jones, dessenThe-Third-Wave-Experiment 1967 aus dem Ruder lief ("Die Welle").- TV-Weltpremiere der einstündigen Dokumentation voraussichtlichim November 2018 exklusiv auf A&EDer Pay-TV-Sender A&E setzt die Produktion eigener Formate fort:Am Montag vergangener Woche begannen in San Francisco dieDreharbeiten zur neuen Dokumentation "Total Control - Im Bann derSeelenfänger". Das Format geht der Frage nach, wie religiöser Eifer,spiritueller Fanatismus sowie ideologiegetriebene Politik undPopulismus Menschen in ihren Bann ziehen können, sie manipulieren undzu willfährigen Subjekten ohne Sinn für Gerechtigkeit, Empathie undMitmenschlichkeit machen. Als Reporterin steht die TV-ModeratorinEsther Sedlaczek für A&E vor der Kamera. Autor, Regisseur undProduzent der neuen A&E-Dokumentation ist Emanuel Rotstein("Guardians of Heritage", "Die Befreier", "Der elfte Tag"), DirectorProduction von A&E und dem Schwestersender HISTORY. "Total Control -Im Bann der Seelenfänger" ist das Nachfolgeprojekt des vielbeachteten True-Crime-Formats "Protokolle des Bösen", das A&E vorzwei Jahren realisierte.Die einstündige A&E-Dokumentation erzählt die Leidensgeschichtenehemaliger Sektenmitglieder, Überlebender und Opfer radikalerIdeologien. Zudem kommen internationale Experten zu Wort, die auf demGebiet der Massenpsychologie und Sektenforschung führend sind. ImZentrum der Dokumentation steht die Geschichte von Ron Jones, der1967 mit Schülern das The-Third-Wave-Experiment zum Thema Faschismusdurchführte und demonstrierte, wie stark die Anziehungskraft voncharismatischen Führern und ausgrenzenden Ideologien sein kann. DasSozialexperiment nahm bedrohliche Formen an, so dass Jones esabbrach. Später bot es den Stoff für Morton Rhues weltberühmten Roman"Die Welle" und mehrere Verfilmungen und Theaterstücke. In dervergangenen Woche traf Produzent und Autor Emanuel Rotstein für dieneue A&E-Doku am Ort des Original-Experiments, dem heutigen CubberleyCommunity Center in Palo Alto, auf Ron Jones und dessen ehemaligenSchüler Mark Hancock.Ebenso sprach Rotstein in San Francisco mit dem SozialpsychologenDr. Philip Zimbardo, dessen 1971 durchgeführtesStanford-Prison-Experiment kurz nach dem Start abgebrochen wurde, dadie Probanden sich in Lebensgefahr brachten. Auch der SektenexperteRick Alan Ross stand in der vergangenen Woche für A&E in den USA vorder Kamera.Im deutschsprachigen Raum wird Esther Sedlaczek für "Total Control- Im Bann der Seelenfänger" im Verlauf der nächsten WochenSektenaussteiger, Opfer radikaler Ideologien und totalitärer Systemesowie weitere Experten treffen. Geplant ist hierbei ein breitesThemenspektrum, das von spirituellem Fanatismus, über totalitäreSysteme bis hin zu ideologiegetriebener Politik reicht.Esther Sedlaczek: "Es ist eine vollkommen neue Herausforderung fürmich. Die besonderen Schicksale und die Psychologie eines Menschendahinter zu ergründen, ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Ich binsehr gespannt darauf zu erfahren, wozu Menschen in der Lage sind undwie extrem sich die menschliche Psyche manipulieren lässt."Emanuel Rotstein: "Mit 'Total Control - Im Bann der Seelenfänger'zeigen wir, wie sehr sich die Muster von Unterdrückung, Manipulation,Machtmissbrauch und Fanatismus in unterschiedlichen zerstörerischenGruppen oder radikalen Systemen ähneln. Wir lassen internationaleExperten ebenso zu Wort kommen wie Aussteiger und Opfer, die unserstmals ihre persönlichen Geschichten erzählen. Es ist uns gelungen,mit Esther Sedlaczek eine der populärsten Moderatorinnen im deutschenFernsehen als Reporterin für unser Projekt zu gewinnen, mit dem sienach vielen Jahren in der Sportberichterstattung neue journalistischePfade betritt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Mit der neuen Dokumentation für A&E setzt A+E Networks Germanysein bereits seit 2005 bestehendes Engagement im Bereich deutscherEigenproduktionen für seine Sender HISTORY und A&E (ehemals TheBiography Channel) fort. Das aufwendige Produktionsniveau,internationale Drehorte, prominente Darsteller und hochkarätigeSprecher spiegeln die hohen Qualitätsansprüche des US-Mutterhauseswider. Zu viel beachteten Eigenproduktionen von HISTORY und A&Ezählen "Die Befreier", "Der elfte Tag", "Guardians of Heritage -Hüter der Geschichte" und "Protokolle des Bösen".Die einstündige Dokumentation "Total Control - Im Bann derSeelenfänger" wird voraussichtlich im November 2018 exklusiv auf A&Eim deutschsprachigen Raum erstausgestrahlt.Weitere Informationen zum TV-Sender A&E gibt es unterwww.ae-tv.de, www.instagram.com/ae_deutschland/ sowie unterwww.facebook.com/aetvDeutschland.Pressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. 