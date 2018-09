A&E abermals mit Quoten-Erfolg: Erfolgreichster Pay-TV-Sender am Montag, bester Marktanteil seit Senderbestehen; Crime-Formate von A&E dominieren gestrige Top 10 aller Sendungen im Pay-TV

München (ots) -- Nach den Rekordwerten der vergangenen Woche erreicht A&E einneues Quoten-Allzeithoch: Mit einem Marktanteil von 0,9 % in derZielgruppe 14-49 war der gestrige Tag der für A&E beste seitBestehen; A&E war damit der mit Abstand erfolgreichstePay-TV-Sender am Montag.- Bezogen auf Pay-TV-Haushalte betrug der Marktanteil 4,3 %, A&Elag damit in der Zielgruppe 14-49 noch vor Free-TV-Sendern wiekabel eins oder dem ZDF.- A&E dominiert zudem mit sieben Sendungen die Top 10 derstärksten Sendungen im Pay-TV am Montag, darunter auf Platz 1eine Folge von "Hours to Kill - Zeitachse des Todes" mit 140.000Zuschauern und einem Marktanteil von 4,6 % in der Zielgruppe 3+(6,7 % in der Zielgruppe 14-49).- Insgesamt schalteten gestern 200.000 Gesamtzuschauer A&E ein,davon 120.000 bei den 14- bis 49-Jährigen.Abermals verzeichnet der TV-Sender A&E einen Quotenerfolg. Bereitsam vergangenen Donnerstag war A&E der erfolgreichste Pay-TV-Sendermit starken Zuschauerzahlen vor allem bei aktuellenTrue-Crime-Formaten. Dieses Genre, das A&E alsFactual-Entertainment-Sender bereits seit seinem Start im September2014 auszeichnet und seitdem kontinuierlich verstärkt wird, sorgte amgestrigen Montag abermals für einen Quotenerfolg: Mit einemMarktanteil von 0,9 % in der Zielgruppe 14-49 war der gestrige Tagder für A&E beste seit Bestehen. Damit war A&E der mit Abstanderfolgreichste Pay-TV-Sender am Montag und belegte in der Zielgruppe14-49 auch in der Liste aller Sender in Pay-TV-Haushalten mit 4,3 %Marktanteil einen starken siebten Platz, noch vor Free-TV-Sendern wiekabel eins oder dem ZDF.Mit sieben Sendungen dominiert A&E darüber hinaus die Top 10 derstärksten Sendungen im Pay-TV am gestrigen Montag: Auf Platz 1, 4 bis7 sowie 9 und 10 befinden sich Factual-Crime-Formate von A&E,darunter die dritte Folge von "Hours to Kill - Zeitachse des Todes"mit 140.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 4,6 % in derZielgruppe 3+ (6,7 % in der Zielgruppe 14-49) und Folge 16 von"Motive to Murder" mit 110.000 Zuschauern und einem Marktanteil von1,7 % in der Zielgruppe 3+ und 2,5 % bei den 14- bis 49-Jährigen.Insgesamt schalteten gestern 200.000 Gesamtzuschauer A&E ein, davon120.000 bei den 14- bis 49-Jährigen.Mit international erfolgreichen Crime- und Lifechange-Formaten wie"Motive to Murder", "Leah Remini: Ein Leben nach Scientology", "60Days In" und exklusiven deutschen Eigenproduktionen wie "Protokolledes Bösen" hat sich A&E seit dem Start im deutschsprachigen Raum imSeptember 2014 im Bereich des Factual Entertainment etabliert.Derzeit produziert A&E die einstündige Dokumentation "Total Control -Im Bann der Seelenfänger" mit Esther Sedlaczek. Das Format(TV-Weltpremiere am 19. November auf A&E) geht der Frage nach, wiereligiöser Eifer, spiritueller Fanatismus sowie ideologiegetriebenePolitik und Populismus Menschen in ihren Bann ziehen können, siemanipulieren und zu willfährigen Subjekten ohne Sinn fürGerechtigkeit, Empathie und Mitmenschlichkeit machen.Quelle: AGF/GfK; videoSCOPE 1.1; Marktstandard TV, vorläufiggewichtet, Nettoreichweite: 0/1 Verfahren, 1 min konsekutivWeitere Informationen zum TV-Sender A&E gibt es unterwww.ae-tv.de, www.instagram.com/ae_deutschland/ sowie unterwww.facebook.com/aetvDeutschland.Pressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: 089/38199-731E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.deae-tv.deSebastian WilhelmiDirector Marketing & CommunicationsTel.: 089/38199-730E-Mail: sebastian.wilhelmi@aenetworks.deae-tv.deOriginal-Content von: A&E, übermittelt durch news aktuell