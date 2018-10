München (ots) -- Vom 18. bis 24. November 2018 auf denCrime+Investigation-Sendern von A+E Networks, imdeutschsprachigen Raum exklusiv auf A&E und an sieben Tagen rundum die Uhr- Das TV-Event bringt sowohl Premieren wie "No Greater Law - Dashöchste Gesetz" als auch neue Staffeln bekannter Doku-Reihen wie"Der Kingston Clan - Flucht aus der Polygamie" ins deutscheFernsehen.- Zu den neuen Programmen zählen auch ein Special desEmmy-prämierten Formats "Leah Remini: Ein Leben nachScientology" und die neue Doku-Reihe "Cults and Extreme Belief"mit der preisgekrönten Journalistin Elizabeth Vargas.- TV-Weltpremiere der eigenproduzierten Dokumentation "TotalControl - Im Bann der Seelenfänger" mit Esther Sedlaczek am 19.November um 21 UhrA+E Networks widmet sich mit dem globalen TV-Event "Twisted Faith"und zahlreichen neuen internationalen wie lokalen Dokumentationen undDoku-Reihen in mehr als 100 Territorien weltweit dem Thema Sekten,Macht und Manipulation. Dies gab heute Sean Cohan, President,International & Digital Media, A+E Networks, bekannt.Dabei handelt es sich um eine siebentägige Themenprogrammierung,die vom 18. bis 24. November 2018 weltweit auf denCrime+Investigation-Sendern von A+E Networks ausgestrahlt wird, imdeutschsprachigen Raum exklusiv auf A&E und an sieben Tagen rund umdie Uhr. A+E Networks baut damit auf seine mehr als 20-jährigeErfahrung mit True-Crime- und Lifechange-Formaten im FactualEntertainment auf und bietet mit dem neuen globalen TV-Event sowohlexklusive Premieren wie "No Greater Law - Das höchste Gesetz" alsauch neue Staffeln bekannter Doku-Reihen wie "Der Kingston Clan -Flucht aus der Polygamie". Zu den neuen Programmen zählen auch einSpecial des Emmy-prämierten Formats "Leah Remini: Ein Leben nachScientology" und die neue Doku-Reihe "Cults and Extreme Belief" mitder preisgekrönten Journalistin Elizabeth Vargas.Die Themenwoche startet am 18. November, dem 40. Jahrestag desJonestown-Massakers. Um 20.15 Uhr wird dann die neue Dokumentation"Jonestown - Wenn Glaube in den Tod führt" zu sehen sein. Einen Tagspäter, am 19. November um 21 Uhr, findet im deutschsprachigen Raumzudem die TV-Weltpremiere der eigenproduzierten Dokumentation "TotalControl - Im Bann der Seelenfänger" statt, die A+E Networks Germanyin den vergangenen Monaten an Drehorten in Deutschland, Österreichund den USA drehte.Sean Cohan, President, International & Digital Media, A+ENetworks: "Wir haben 'Twisted Faith' für unsere treuen Zuschauergeschaffen - kluge und neugierige Beobachter des menschlichenVerhaltens. Das TV-Event ist eine optimale Plattform, das starkeLine-up unserer Programme im Bereich Sekten, Macht und Manipulationzu unterstreichen, wobei wir ein breites thematisches Spektrumabdecken. Gleichzeitig bietet 'Twisted Faith' signifikanteMöglichkeiten der Lokalisierung.""Twisted Faith" ist das erste globale TV-Event, das A+E Networksfür seine Crime+Investigation-Sender zum Thema Sekten, Macht undManipulation konzipiert hat. Neben der deutschen Dokumentation "TotalControl - Im Bann der Seelenfänger" gibt es weitere lokaleEigenproduktionen für "Twisted Faith" aus Italien und Großbritannien.Das TV-Event findet in mehr als 100 Territorien weltweit statt,darunter neben Deutschland in den USA, Kanada, Großbritannien, Polen,Südafrika, Italien, Spanien, Portugal und Südostasien. Derdeutschsprachige Raum ist die einzige Region, in der "Twisted Faith"auf A&E zu sehen ist, in allen anderen Territorien präsentiert A+ENetworks die Themenwoche auf Crime+Investigation.Informationen zum TV-Sender A&E gibt es unter www.ae-tv.de,www.instagram.com/ae_deutschland/ sowie unterwww.facebook.com/aetvDeutschland.Pressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: 089/38199-731E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.deae-tv.deaenetworks.deSebastian WilhelmiDirector Marketing & CommunicationsTel.: 089/38199-730E-Mail: sebastian.wilhelmi@aenetworks.deae-tv.deaenetworks.deOriginal-Content von: A&E, übermittelt durch news aktuell