A.A.A. Aktie: Auf dem absteigenden Ast?

Die Aktie der Allgemeinen Anlageverwaltung (A.A.A.) musste in den letzten vier Wochen schwere Verluste verkraften. Das Papier verlor um rund zehn Prozent an Wert und fiel von 2,50 Euro auf aktuell 2,24 Euro zurück. Die genauen Gründe für diese Entwicklung sind nicht ganz klar. Sehr wahrscheinlich wurde aber so mancher Anleger durch den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 enttäuscht.

