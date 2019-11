A+A 2019: Beeindruckender Buchungsstand unterstreicht weltweit wachsendes Interesse für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Düsseldorf (ots) - Sichere und gesunde Arbeit: Ein Thema, das jeden betrifft -weltweit! Das zeigt die Rekordbeteiligung an der Weltleitmesse für PersönlichenSchutz, Betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, kurz A+A, die abkommenden Dienstag (5. November 2019) in Düsseldorf startet. Bis einschließlichFreitag (8. November 2019) werden erstmals über 2.100 Aussteller aus 64 Nationenauf über 78.000 Quadratmetern in zehn Messehallen die neusten Produkte undServices für den persönlichen Schutz und die Realisation gesunderhaltender,sicherer Betriebsabläufe zeigen. Das Angebot reicht von Corporate Fashion undergonomischen Büromöbeln über Schutzausrüstungen und Software bis zubetrieblichen Umweltschutzmaßnahmen sowie Brandschutz- und Notfallmanagement.Parallel zur A+A Fachmesse findet der 36. Internationale Kongress fürArbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Congress Center Düsseldorf (CCD) statt. Inmehr als 50 Veranstaltungsreihen steht der interaktive Austausch mit rund 350Experten aus Politik, Forschung und Praxis des Arbeits- und Gesundheitsschutzesauf dem Programm, die sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen, Reformvorhaben,technischen und organisatorischen Innovationen sowie neuesten wissenschaftlichenErkenntnissen befassen. Die wichtigste Kongressveranstaltung des Themenfeldeswird organisiert von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheitbei der Arbeit (Basi).Die Digitalisierung der Arbeit ist in diesem Jahr Top-Thema der A+A. Das Themawird mit einer eigenen Highlight Route sowie zahlreichen innovativen Lösungender Aussteller für die anstehenden Veränderungen in der Arbeitswelt präsentiert.Dazu zählen u.a. Konzepte für ergonomisches Arbeiten an mobilen Arbeitsplätzenund der praktische Einsatz von kollaborierender Robotik (Cobots) oderExoskeletten, aber auch smarte Lösungen für den Persönlichen Schutz, wiebeispielsweise spezielle Apps für Gefahrenstoffmanagement, interaktiveArbeitskleidung und Virtual Reality-Schulungsanwendungen.Die A+A, die alle zwei Jahre in Düsseldorf stattfindet, ist für alle Expertenaus dem betrieblichen Arbeitsschutz- und Sicherheitsmanagement, fürPersonalverantwortliche und Betriebsräte, Einkäufer aus der Industrie,Fachhändler, Betriebsärzte, Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerkund Polizei, Mitarbeiter aus Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sowieInhaber kleinerer Betriebe die wichtigste Veranstaltung. Unter dem Motto "DerMensch zählt" stellt die A+A die enorme Bedeutung von sicherem und gesundenArbeiten in den Mittelpunkt und schafft im umfangreichen Rahmenprogramm - u.a.dem Trend Forum Safety & Security, dem Trend Forum Health & WorkPlace Design,dem Themenpark Betrieblicher Brandschutz und Notfallmanagement, der SonderschauSicheres Retten oder den Fashion Shows - Raum für Wissenstransfer und Dialog.Zur letzten A+A 2017 kamen 67.000 Besucher aus über 100 Nationen nachDüsseldorf.Die Hallen sind täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.Informationen online: https://www.aplusa.deTERMIN-HINWEISE:Am Montag, 4. November, ab 10 Uhr findet die Eröffnungspressekonferenz zur A+A2019 statt. Treffpunkt: Messe Düsseldorf, Foyer Neuer Eingang Süd, Messeplatz,D-40474 Düsseldorf.Am Dienstag, 5. November, ab 10 Uhr findet der Presse- und Fotorundgang zur A+A2019 statt. Treffpunkt: Presse Center/ Messehochhaus, Messeplatz, D-40474Düsseldorf. Nach dem Rundgang sind die Pressefotos online abrufbar unterhttps://www.aplusa.de/pressefotosPressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPresseteam A+A 2019Larissa Browa/ Julia BernertTel. +49(0)211-4560-549E-Mail: BrowaL@messe-duesseldorf.de / BernertJ@AplusA.dePresseteam für Hörfunk + TVMichael Vellen/ Daniela NickelTel. +49(0)211-4560-990/-545E-Mail: VellenM@messe-duesseldorf.de / NickelD@messe-duesseldorf.deOriginal-Content von: Messe Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell