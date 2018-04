Auch AZ Medien beendet Zusammenarbeit mit Publicitas

Zürich (awp) - Mit AZ Medien beendet ein weiteres grosses Medienunternehmen die Geschäftsbeziehungen mit der Werbevermarkterin Publicitas per sofort. Auch sie begründet dies mit "Zahlungsrückständen seitens Publicitas" und den "aktuellen Ereignissen". "Wir bedauern diesen Schritt, zu dem wir uns nach den Entwicklungen in den letzten Monaten leider gezwungen sehen", schreibt das Medienunternehmen in einer Mitteilung am Freitag.

AZ Medien habe ihre Kunden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten