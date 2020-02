AZZ: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Azz":

Der Kurs der Aktie AZZ steht am 04.02.2020, 21:50 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 42.13 USD. Der Titel wird der Branche "Schwere elektrische Ausrüstung" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses AZZ auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der AZZ ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die AZZ-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 79,22, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,57, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,84 liegt AZZ unter dem Branchendurchschnitt (69 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 50,76 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über AZZ wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt neun Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält AZZ auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.