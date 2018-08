AZZ: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Azz":

An der Börse New York schloss die AZZ-Aktie am 28.08.2018 mit dem Kurs von 54,2 USD. Die AZZ-Aktie wird dem Segment "Schwere elektrische Ausrüstung" zugeordnet.

Die Aussichten für AZZ haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die AZZ-Aktie beträgt dieser aktuell 46,92 USD. Der letzte Schlusskurs (54,2 USD) liegt damit deutlich darüber (+15,52 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält AZZ somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 51,94 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,35 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für AZZ ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird AZZ auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der AZZ ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die AZZ-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,44, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt AZZ mit einer Rendite von 16,02 Prozent mehr als 15 Prozent darüber. Die "Manufactured Goods"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,7 Prozent. Auch hier liegt AZZ mit 15,31 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.