AZZ: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Azz":

Für die Aktie AZZ stehen per 06.07.2018 52,85 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. AZZ zählt zum Segment "Schwere elektrische Ausrüstung".

Unser Analystenteam hat AZZ auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die AZZ-Aktie: der Wert beträgt aktuell 13,91. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. AZZ ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 24,6). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu AZZ damit ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an zehn Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an vier Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über AZZ dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt AZZ damit 24,39 Prozent unter dem Durchschnitt (3,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Manufactured Goods" beträgt 2,97 Prozent. AZZ liegt aktuell 23,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".