AZUBImap, die Ausbildungslandkarte Deutschland ist online (FOTO)

Norderstedt (ots) -Auf Azubimap.de finden Schüler freie Ausbildungsplätze in ihrerNäheDie Berufswahl ist die erste große Hürde, vor der Schüler stehen.Soll es eine betriebliche Ausbildung sein? Kaufmännisch, handwerklichoder vielleicht doch lieber ein Studium?Bei der Entscheidungsfindung sollte man viele Dingeberücksichtigen. Für eine betriebliche Ausbildung muss man auf jedenFall Lust aufs Arbeiten haben und sollte unbedingt auch eine gewisseAffinität für den Beruf mitbringen. Idealerweise verfügt man auchüber eine praktische Begabung in diesem Bereich. Wenn man sich nichtsicher ist, sollte man vorher unbedingt ein Praktikum in demfavorisierten Beruf absolvieren.Über 345 anerkannte BerufeHat man sich entschieden und will einen, von aktuell rd. 345staatliche anerkannten Ausbildungsberufen erlernen, kommt nun dernächste Schritt auf einen zu: Die Ausbildungsplatzsuche. WelcheUnternehmen bilden diesen Beruf in der Wunschregion eigentlich aus?Neue Web-SeiteUm diese Frage schnell und übersichtlich zu beantworten, gibt eseine neue Webseite. Auf Azubimap.de werden bundesweit viele tausendAusbildungsangebote übersichtlich und intuitiv bedienbar auf einerLandkarte angezeigt.Azubimap.de verlinkt zudem nicht direkt auf einzelneStellenangebote, sondern zeigt Arbeitgeber an, dieAusbildungsangebote entsprechend der Suchauswahl und in dergewünschten Region anbieten. Das bietet viele Vorteile. So kann mansich z.B. gleich über das Unternehmen auf deren Webseite informierenoder auf deren Karriereseiten erkennen, ob vielleicht auch nochandere Ausbildungsberufe oder Praktika angeboten werden.Azubimap.de-BewertungenFür potentielle Auszubildende gibt es wohl keine bessere Referenzals ein gutes Urteil von zufriedenen Azubis und Mitarbeitern. Werwill schon bei einer Firma anfangen, in der der Ausbildungsleitercholerisch ist oder das Gehalt ständig verspätet angewiesen wird?Darum kann man auf Azubimap.de seine Erfahrung mit einem Arbeitgeberteilen. Dazu gibt es ein kleines Bewertungstool über dasAusbildungsplatz-Sucher anderen Azubimap-Usern mitteilen können, wasihnen an einem Arbeitgeber gefällt oder auch nicht.Weitere Infos: www.Azubimap.de