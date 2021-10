AZEK-Aktie: Jim Cramer rät zum Kauf!

“Mad Money Lightning Round” von CNBC

In der “Mad Money Lightning Round” von CNBC sagte Jim Cramer, dass er The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) als einen “langfristigen Kauf”, da der CEO des Unternehmens, Jesse Singh, hervorragende Arbeit leiste.

Auf die Frage nach Standard Lithium Ltd. (NYSE:SLI) befragt, sagte er, dass das Spielen mit Batterieaktien sehr spekulativ sei. Cramer sagte, es sei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung