AYRO Aktie: Bietet hammer Lösungen!

Während wir uns einem vollen Jahr der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nähern, sind Restaurant-Lieferplattformen wie Uber Eats (NYSE:UBER), DoorDash (NYSE:DASH) und Grubhub (NYSE:GRUB) zu den größten Verbündeten der Restaurantbranche in ihrem Bestreben, Kunden zu bedienen, geworden. Die Menschen gehen einfach nicht mehr so oft auswärts essen wie früher, was zu einer Verschiebung der Fähigkeit der Restaurants geführt hat, ihre Rentabilität zu erhalten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung