AYFW - ABOUT YOU Fashion Week / ABOUT YOU feiert mit spektakulärer Opening Show, hochkarätigen VIPs und angesagten Brands sein Fashion Week Debüt (FOTO)

Hamburg (ots) -- Am 05. Juli 2019 feierte der Fashion Online Shop mit einerspektakulären Opening Show im Berliner ewerk den glamourösenAuftakt der ersten "AYFW - ABOUT YOU Fashion Week"- Star-Choreograph Marvin Smith inszenierte gemeinsam mit den AYFWCo-Creators Bonnie Strange, Riccardo Simonetti, Daniel Fuchs undSandra Lambeck die Auftakt-Show - präsentiert wurden exklusivePersonal-Looks der Co-Creators, die Fashion Fans anschließendauf ABOUT YOU nachshoppen konnten- Star-Aufgebot am Eröffnungsabend: Supermodel Karolína Kurková,Model Jay Alvarrez, Supermodel Coco Rocha, Musiker Bill Kaulitz,Model Lena Gercke, Moderatorin Janin Ullmann, ModeratorinViviane Geppert und Star-Dragqueen Violet Chachki ließen sichdas Opening nicht entgehen- Noch bis Sonntag, den 07. Juli 2019 warten auf Modeliebhabersieben weitere Runway Shows namhafter High-Street-Fashion-Brandswie Adidas, Lascana, Dockers, LeGer und MDLA (von und mit BillKaulitz)Mit einer fulminanten Opening Show, inszeniert von StarChoreograph Marvin Smith, eröffnete der Fashion Online Shop amFreitagabend die erste "AYFW - ABOUT YOU Fashion Week". Rund 600geladene Gäste, darunter Endkonsumenten und internationale Superstarswie Model-Ikone Karolína Kurková, Musiker Bill Kaulitz, Model JayAlvarrez, Moderatorin Janin Ullmann, Supermodel Coco Rocha,Moderatorin Viviane Geppert, Model und Designerin Lena Gercke sowieStar-Dragqueen Violet Chachki erlebten das Opening live im Berlinerewerk. Auf dem Runway sorgten die Inszenierung und exklusiv für dieEröffnungsshow zusammengestellten Personal-Looks der prominenten AYFWCo-Creators Bonnie Strange, Riccardo Simonetti, Daniel Fuchs undSandra Lambeck für eine Extraportion Glamour. Präsentiert wurdenaktuelle Styles von angesagten Brands wie Levi's, Ralph Lauren, Hugo,Drykorn, Diesel, Mango und Calvin Klein, die Fashion Fans imAnschluss auf ABOUT YOU nachshoppen konnten."Die spektakuläre Opening Show bildet erst den Startschuss fürunsere erste AYFW. In den kommenden zwei Tagen wollen wir unter demMotto 'Exclusive for Everyone' unsere Vision von Inspiration undpersonalisierten Style-Empfehlungen als nahbares Fashion Erlebnisauch offline für Endkonsumenten erlebbar machen", erklärt ABOUT YOUMitgründer und Co-CEO Tarek Müller.In ausgelassener Stimmung feierten die Gäste anschließend bei derAftershowparty im angesagten "808 Club Berlin" weiter, wo einzusätzliches Highlight auf sie wartete. Der gefragte Szene-DJ Harrisaka DJ Binichnich rundete den Eröffnungsabend der ersten AYFWmusikalisch ab.Nach dem erfolgreichen Auftakt der AYFW können sich Modeliebhaberbis einschließlich Sonntag, den 07. Juli 2019 auf insgesamt siebenRunway-Shows von Adidas, Lascana, MDLA (von und mit Bill Kaulitz),Dockers, SET, ABOUT YOU und erstmalig von LeGer by Lena Gerckefreuen. Dort werden viele weitere Influencer und VIPs erwartet. Dasvielfältige Angebot des ABOUT YOU Concept Stores rundet dasinnovative Eventkonzept der AYFW ab und bietet Besuchern dieMöglichkeit, unterschiedlichste Styling-Angebote auszuprobieren unddie Runway-Looks per QR-Scann noch vor Ort online zu bestellen.Verschiedene Talk-Formate zu diversen Themen sowie DJ-Sets ladenEndkonsumenten nicht nur im Concept Store zum Verweilen ein, sondernkönnen auch über den Livestream mit Wana Limar als Moderatorin imöffentlich zugänglichen Open Air Bereich mitverfolgt werden.Zudem gibt es für alle Modeliebhaber, die am Fashion Wochenendenicht in Berlin sein können, den "ABOUT YOU Fashion Week" Podcast -der erste Podcast von ABOUT YOU und Star-Fotograf Paul Ripke.Modebegeisterte Hörer dürfen sich im Rahmen des Fashion Wochenendesauf insgesamt vier Folgen freuen. Für diese hat sich der ContentCreator vier ganz besondere Gesprächspartner eingeladen: NebenFashion Idol Lena Gercke, werden Sänger Bill Kaulitz, ABOUT YOUInsta-Face Melisa Dobric sowie ABOUT YOU Mitgründer und Co-CEO TarekMüller spannende Einblicke rund um die erste ABOUT YOU Fashion Weekund vieles mehr geben. Die Folgen werden ab sofort auf iTunes undSpotify verfügbar sein.Mit der Implementierung der "AYFW - ABOUT YOU Fashion Week"gelingt es dem Fashion Online Shop die Tore zur sonst ausschließlichFachpublikum vorbehaltenen Fashion Week Welt für Endkonsumenten zuöffnen und eine neuartige, innovative Plattform im Rahmen der BerlinFashion Week zu erschaffen, die Endkonsumenten, Brands, Influencersowie Medien zusammenbringt. 