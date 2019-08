AXON Neuroscience ernennt Michal Fresser zum CEO des Konzerns

Larnaca, Zypern (ots/PRNewswire) - AXON Neuroscience SE, einglobaler Marktführer in der Entwicklung von Tau-Immuntherapien und-Diagnostik für Alzheimer und andere Tauopathien, gibt heute dieErnennung von Michal Fresser zum Chief Executive Officer der AxonGroup bekannt. Herr Fresser, der zurzeit als General Counsel dient,wird auch als Vorstandsvorsitzender der beiden Tochtergesellschaftendes Konzerns bestellt - AXON Neuroscience CRM Services SE und AXONNeuroscience R&D Services SE.Roman Sivak, Chief Executive der Tochtergesellschaften desKonzerns, wird in seiner Position als Managing Director und als einVorstandsmitglied der Tochtergesellschaften des Konzerns verbleiben,in der er sich weiterhin auf führende klinische Studien sowieForschungs- und Entwicklungsaktivitäten konzentrieren wird, währendder Konzern darauf abzielt, die zukünftige Produktion vonkrankheitsverändernden Pharmazeutika und diagnostischen Tests fürAlzheimer und ähnliche neurodegenerative Krankheiten zu gestalten.Professor Michal Novak, Gründer und Vorstandsmitglied von Axon,kommentierte: "Wir sind sehr erfreut, Michal Fresser zum CEO desKonzerns zu berufen. Seine Fähigkeiten und seine Erfahrung machen ihnzum idealen Kandidaten, um AXON in die nächste Entwicklungsphase zuführen, während wir die ADAMANT-Studie für AADvac1 finalisieren unddaran arbeiten, Alzheimer-Patienten weltweit potenziell bahnbrechendeneue Therapien zu bringen. Wir möchten außerdem Roman Sivak fürseinen unermüdlichen Einsatz und seinen großen bisherigen Erfolgdabei danken, die Frühphasenforschung und die Entwicklung unsererführenden Programme zu lenken und sie aus dem Labor zu klinischenStudien zu überführen. Ich freue mich sehr, dass Roman diese Arbeitin seinem Tätigkeitsfeld mit uns fortsetzen wird, während wirweiterhin an der Identifizierung und Entwicklung unserer nächstenGeneration von auf Tau abzielenden Verbindungen arbeiten.Über AXON NeuroscienceAXON Neuroscience ist ein Biotech-Unternehmen für die klinischePhase, das 1999 mit einem Spezialistenteam gegründet wurde, das sichausschließlich auf Tau-Immuntherapien und Tau-Diagnostikplattformenkonzentriert. AXON hat mehrere Verbindungen entwickelt, die sichvollständig im Besitz des Unternehmens befinden, die als möglichekrankheitsverändernde Therapien für die Behandlung von Alzheimer undandere Taupathien untersucht werden. Die beiden Bleiverbindungen sindder aktive Impfstoff AADvac1 und der monoklonale Antikörper AADvac2.Der Tau-Impfstoff hat das Potenzial, die erste durchschlagendeTherapie zu sein, um Alzheimer behandeln und Millionen von Menschenhelfen zu können, die an dieser verheerenden Krankheit leiden. Axonentwickelt auch eine Reihe von Diagnosetests zur genauerenIdentifizierung von Patienten mit potenziellen durch Tau verursachtenGehirnerkrankungen, die von seinen neuen Therapiekandidatenprofitieren könnten.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/955598/Axon_Michal_Fresser.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/955599/AXON_Neuroscience_Logo.jpgPressekontakt:Katarina KrlinovaAXON Neuroscience+421-905-609-557media@axon-neuroscience.euOriginal-Content von: AXON Neuroscience, übermittelt durch news aktuell