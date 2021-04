AXLOIE präsentiert zwei neue echte kabellose Sport Ohrhörer - AXLOIE S7 und AXLOIE S6

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - AXLOIE, eine hochmoderne Marke für kabellose Sport-Ohrhörer, hat ihre heiß erwarteten echten drahtlosen Sport-Ohrhörer während einer virtuellen Launch-Veranstaltung (https://youtu.be/oxTEmhVAp4Y) am 28. April enthüllt. Unter dem Motto "Kühnheit" hat AXLOIE seine revolutionären AXLOIE S7 Ohrhörer mit internem Speicher für ein wirklich telefonfreies Lauferlebnis sowie die AXLOIE S6 Herzfrequenz-Überwachungsohrhörer zur Vermeidung von exzessiven Sport und zur Erzielung eines besseren Trainingsmanagements auf den Markt gebracht.Im Laufe der Jahre hat die Technologie unsere Welt revolutioniert und den Weg für multifunktionale Geräte wie echte drahtlose Ohrhörer geebnet. Doch die Mehrheit der Nutzer müssen immer noch mehrere Geräte tragen, um zu trainieren, ob es ein Telefon oder ein Fitness-Band ist. Indem wir mutig und wagemutig sind, hoffen wir, die Zukunft zu gestalten und den Nutzern unbegrenzte Freiheit zu geben, das tägliche Leben zu erleben." sagte August Chow, der Gründer von AXLOIE.AXLOIE S7: Phone Free. Bewegen Sie sich frei.Mit reichlich internem Speicher und einer unglaublichen Klangqualität versetzt der AXLOIE S7 die Benutzer in die Lage, sich auf eine telefonfreie Weise zu bewegen, sodass sie sich vom zusätzlichen Gewicht und den Ablenkungen beim Tragen eines Telefons fernhalten und sich auf ihr Training konzentrieren können. Durch die Integration von zwei weiteren Chipsätzen in den Ohrhörern kann der AXLOIE S7 bis zu 245 Songs (4 MB pro Song) speichern, ohne dass eine Verbindung zu einem anderen Gerät oder dem Internet erforderlich ist.In der Zwischenzeit verwendet der Lautsprecher 10 mm dynamische Treibereinheit mehrschichtige Prozessmembranen mit hoher Härte, um ein Gleichgewicht von Hoch-, Mittel- und Bass zu erreichen; Herstellung von reichen Details und hervorragender Stimmmaserung, ähnlich wie Premium-Ohrhörer. Darüber hinaus verfügen die Ohrhörer über die Qualcomm® aptX(TM) Audiotechnologie, eine bewährte Technologie, die Audio zwischen der Quelle und dem Empfangsgerät komprimiert und dann dekomprimiert, um CD-Audioqualität zu erreichen.AXLOIE S6: Fühlen Sie Ihren HerzschlagFür diejenigen, die sich intensiv mit ihrem Training beschäftigen, sind die AXLOIE S6 Herzfrequenz-Ohrstöpsel der perfekte Weg, um ihre Trainingsziele zu erreichen. Als innovatives Produkt hat das AXLOIE S6 die Funktionen zweier gewöhnlicher Geräte integriert - TWS-Ohrhörer und Herzfrequenzmesser, die den Benutzern ein vereinfachtes Erlebnis bieten. Der In-Ear-Präzisions-Herzfrequenzmonitor des AXLOIE S6 nutzt in Zusammenarbeit mit Top-Technologieanbietern die gleiche fundamentale Infrarot-PPG-Technologie, um Daten zu erfassen, ohne dass ein zusätzliches Gerät erforderlich ist. Die genaue Datenerfassung ermöglicht es dem AXLOIE S6, eine Erinnerung an Übungen zu werden, die den Benutzern helfen, ihren Trainingsplan entsprechend zu verwalten.Die Kopfhörer sind auch im Vergleich zu Fitnessarmbändern und Sportuhren mit einem Gewicht von nur fünf Gramm ultraleicht. Benutzer können die AXLOIE App herunterladen, um ihre Aktivitäten zu verfolgen und den Fortschritt zu überwachen.Die AXLOIE S7 und AXLOIE S6 zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Akkulaufzeit aus, sind schweiß- und wasserabweisend und bieten eine hervorragende Passform mit den AXLOIE secure-fit Silikon-Ohrhaken. Beide Produkte sind auf der offiziellen AXLOIE-Website (AXLOIE S7 (https://www.axloie.com/axloie-s7-series.html) / AXLOIE S6 (https://www.axloie.com/axloie-s6-series.html)) und auf Amazon (AXLOIE S7 (https://www.amazon.com/dp/B08XB97RFK) / AXLOIE S6 (https://www.amazon.com/dp/B08TM5R4R8)) für 99,99 US-Dollar erhältlich.Sehen Sie sich das Video zur Produkteinführung an:Youtube Live:https://youtu.be/oxTEmhVAp4YFacebook Live: https://www.facebook.com/Axloie/posts/1467180826962262Official Website: https://www.axloie.com/product-launch.htmlWeitere Informationen finden Sie unter:Official Website: https://www.axloie.com/AXLOIE Amazon Store: https://www.amazon.com/axloieFacebook: https://www.facebook.com/Axloie/Instagram: https://www.instagram.com/axloie.usa/Twitter: https://twitter.com/AxloieOfficialQualcomm ist die Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1492860/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1492862/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1492861/image_3.jpgPressekontakt:Marketingmarketing03@axloie.com+86-18148558604Original-Content von: AXLOIE, übermittelt durch news aktuell