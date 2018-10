AXITEC Energy verstärkt Vertriebsaktivitäten in Indien

Böblingen (ots) - Der Hersteller von Solarmodulen undStromspeichern AXITEC gründet AXITEC Energy India Pvt. Ltd. mit Sitzin Delhi - IndienZur Verstärkung seiner Vertriebsaktivitäten in Indien hat AXITECeine Niederlassung in Delhi - Indien gegründet. Die Niederlassungwird als Vertriebs- und Servicestützpunkt für den Subkontinent Indiendienen. Durch die Bündelung aller Aktivitäten können ab sofortSolarmodule und Stromspeicher der Marke AXITEC verstärkt denindischen Kunden angeboten werden. Die bestehenden guten Absatzmengenkönnen durch die Kundennähe gesteigert und die Marktposition inIndien ausgebaut werden.Pressekontakt:AXITEC ENERGY INDIA Pvt. Ltd.Herr Tanmoy DuariS-11, STAR CITY MALL, DISTRICT CENTRE, MAYUR VIHAR, PHASE-1,NEW DELHI, 110091, IndiaInternet: www.axitecsolar.comEmail: energy@axitecsolar.comTel. +91 (98114) 38740Original-Content von: AXITEC Energy GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell