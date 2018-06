AXITEC Energy präsentiert neue Solarmodul und Stromspeicher Technologien auf der Intersolar 2018 in München auf Stand A2.390 (FOTO)

Böblingen (ots) -Auf der diesjährigen Solarmesse Intersolar in München präsentiertAXITEC Energy auf seinem Stand A2.390 einige neue Technologien imBereich Solarmodule und Stromspeichersysteme.Mit dem AXIblackperfect präsentiert AXITEC eine neueZelltechnologie in sog. Schindeltechnologie (Shingle). Bei dieserneuartigen Modultechnologie werden die Zellen in gleichgroße Teilegeschnitten, übereinandergelegt und verbunden. Der Begriff"Schindeltechnologie" kommt von dem Übereinanderlegen der Zellteile,was einem Schindeldach ähnlich sieht. Die technischen Eigenschaftenmit einer Effizienz von 18,4 bis 19,6% und einer Leistung von320-340Wp sind für ein komplett schwarzes Modul überragend. Da keineLeiterbahnen auf der Vorderseite des Moduls vorhanden sind, entstehteine homogene schwarze Modulfläche, die ein neues ästhetischesModuldesign ermöglicht. Das Ergebnis ist eine farblich gleichmäßigeDachfläche.Weitere Neuigkeit ist das HC-Solarmodul. HC steht hier fürHalf-Cut und beschreibt, dass nur geschnittene Halbzellen zum Einsatzkommen. Die neuartige Halbzellentechnologie ist mit poly- undmonokristallinen Zellen erhältlich. Beide kristallinen Varianten gibtes wahlweise 120- oder 144-zellig. Dadurch ergibt sich ein großerEinsatzbereich vom Eigenheim bis zu Großanlagen. Die Leistungenliegen 10-20 Wp über den Standardmodulen.Bei den Stromspeichern wird auf der Messe innerhalb der AXIstorageReihe der neue AXIstorage Li 10S dem Fachpublikum vorgestellt. Derspeziell für die Photovoltaik entwickelte Stromspeicher hat einenutzbare Speicherkapazität von 8 kWh und ist flexibel erweiterbar bismaximal 96 kWh im Ongrid-Betrieb. Durch die kompakte Bauweise könnenbis zu drei Speicher übereinandergestapelt werden. Der Speicher istdadurch flexibel einsetzbar sowohl im Eigenheim als auch fürGewerbezwecke. Natürlich können auch E-Autos damit problemlos geladenwerden.Pressekontakt:AXITEC Energy GmbH & Co. KGSteffen WiedmannOtto-Lilienthal-Str. 571034 Böblingen, DeutschlandEmail: energy@axitecsolar.comWebpage: www.axitecsolar.comTel. +49(0)7031/6288-5186Original-Content von: AXITEC Energy GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell