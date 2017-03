AXIM Biotech, ein Investmentunternehmen von Medical Marijuana, Inc., unterzeichnet Term Sheet Agreement mit US-amerikanischem API-Hersteller, um einen Bio-Ersatz für Marinol zu entwickeln

San Diego (ots/PRNewswire) - Medical Marijuana, Inc.(http://medicalmarijuanainc.com/) (OTC: MJNA), das erstebörsennotierte Cannabis-Unternehmen der USA, gab heute bekannt, dassihre größte Investmentgesellschaft AXIM® Biotechnologies, Inc(http://aximbiotech.com/). (AXIM® Biotech) (OTCQB: AXIM) mit einemUS-amerikanischen Hersteller für staatlich kontrollierte, aktivepharmazeutische Wirkstoffe (API) ein Term Sheet Agreementunterschrieben hat, um mithilfe von AXIM IP und Technologie einKaugummiprodukt auf Dronabinol-Basis und mit kontrollierterWirkstofffreisetzung zu entwickeln. Das neue Dronabinol-Kaugummi sollder Bio-Ersatz für Marinol® werden. Marinol® ist seit seinerEinführung im Jahre 1985 das einzige Mittel mit Cannabis, das in denUSA von der FDA zugelassen ist.Marinol (generischer Name: Dronabinol) wird zur Behandlung vonÜbelkeit und Erbrechen eingesetzt, die in Folge einer Chemotherapiezur Krebsbehandlung auftreten. Das Medikament wird meistverschrieben, nachdem andere Mittel gegen Übelkeit und Erbrechenkeine Wirkung zeigten. Dronabinol wird auch bei Appetitsverlust undGewichtsverlust von HIV-positiven Patienten verwendet. Dronabinol(auch als THC bezeichnet) ist ein künstlich hergestellter Stoff deraktiven natürlichen Substanz in Marihuana. AXIM wird dasErsatzprodukt in klinischen Studien auf dieselben Wirkungenuntersuchen.In ihrer derzeitiger Darreichungsform wird Marinol über eineGelkapsel eingenommen, in der 90 % des Dronabinols aufgrund desFirst-Pass-Effekts (Leber) zu 11-OH-THC metabolisiert ist. Dies führtzu erheblichen Nebenwirkungen bei Patienten, z. B.Konzentrationsstörungen. Das patentierte, wirkstoffkontrollierteKaugummi von AXIM umgeht größtenteils die erste Passage desMetabolismus in der Leber bis zu dem Punkt, an dem AXIM der Meinungist, dass mit der neuen Rezeptur die gewünschten Effekte erhöht unddie unangenehmen Nebenwirkungen verringert werden.AXIM wird mit einem API-Hersteller zusammenarbeiten, der AXIM dassynthetische Dronabinol (Delta-9-THC) für die klinischen Testsbereitstellt. Daraufhin wird AXIM eine Studie zur Bio-Äquivalenzdurchführen und letztlich die Genehmigung der FDA einholen, um diesesKaugummiprodukt auf den Markt zu bringen."AXIM hat erneut und auf beeindruckende und bedeutende Weise ihrklinisches Forschungsprogramm erweitert, was dieser Population anPatienten starke Vorteile bringt", so Dr. Stuart Titus, PhD,Geschäftsführer von Medical Marijuana, Inc. "Da mehr als ein Drittelder Patienten das verordnete Marinol® aufgrund von unerwünschtenNebenwirkungen absetzen, ist es ermutigend zu hören, dass AXIMforschen wird und ein besseres Medikament auf den Markt bringenmöchte, das bessere heilende Wirkungen und eine bessereLebensqualität bei dieser Patientenpopulation erzielt."Über AXIM ®AXIM® Biotechnologies, Inc. (OTC: AXIM(https://finance.yahoo.com/quote/axim?ltr=1)) konzentriert sich aufdie Forschung, Entwicklung und Produktion von pharmazeutischen,nutrazeutischen und kosmetischen Produkten auf Cannabis-Basis. Zuseinen Vorzeigeprodukten zählen CanChew®, ein CBD-basiertes Kaugummimit kontrollierter Wirkstofffreisetzung, sowie MedChew Rx, einCBD/THC-Kombikaugummi, dessen Einsatz bei der Behandlung vonSchmerzen und Spastik, die mit Multipler Sklerose einhergehen, inklinischen Studien untersucht wird. AXIM legt das Hauptaugenmerk aufdas Wohlbefinden seiner Kunden, wobei es eine solide Finanzstrategieverfolgt. Weitere Informationen finden Sie unter www.AXIMBiotech.com.Über Medical Marijuana, Inc. Das Unternehmen hat sich zum Zielgesetzt, die führenden Innovatoren der Cannabis- und Hanfbranche zusein. Das professionelle Mitarbeiterteam beschafft, bewertet undkauft Produkte und Unternehmen mit Mehrwert, denen ermöglicht wird,ihre Integrität sowie ihren Unternehmergeist zu wahren. DasUnternehmen ist bemüht, innerhalb der eigenen Branche ein Bewusstseinzu schaffen sowie umweltfreundliche und ökonomisch nachhaltigeGeschäftsmodelle zu entwickeln und gleichzeitig den Aktionärswert zuerhöhen. Weitere Einzelheiten zum Portfolio und zu denInvestmentgesellschaften von Medical Marijuana, Inc. finden Sie unterwww.medicalmarijuanainc.com.Eine Videobotschaft von Medical Marijuana, Inc. finden Sie hier(https://www.youtube.com/watch?v=hidd8sa-eVQ).Gesellschafter dürfen gern von den Ermäßigungen im MedicalMarijuana, Inc. Shop (http://medicalmarijuanainc.com/store/) Gebrauchmachen.HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN DiesePressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationenenthalten, wie sie im Artikel 27A des US-amerikanischen SecuritiesAct von 1933 und im Artikel 21E des US-amerikanischen SecuritiesExchange Act von 1934 definiert sind, und unterliegt demSafe-Harbor-Abkommen, das im Rahmen dieser Artikel geschaffen wurde.Dieses Material enthält Aussagen zu voraussichtlichen zukünftigenEreignissen und/oder Finanzergebnisse von vorausschauender Natur, dieRisiken und Ungewissheiten unterliegen. Derartige zukunftsgerichteteAussagen enthalten per Definition Risiken und Ungewissheiten.Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden nicht von der FDAbewertet und sind nicht für die Diagnose, Behandlung oder Heilungeiner Erkrankung bestimmt. Das Unternehmen verkauft und vertreibtkeine Produkte, die gegen den United States Controlled Substances Actverstoßen. Das Unternehmen verkauft und vertreibt keine Produkte, die gegen den United States Controlled Substances Act verstoßen. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Produkte auf Hanfbasis.