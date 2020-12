AXA: Trendfortsetzung oder Range?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Bis Ende Oktober tendierte der Markt der AXA Aktie erneut in die Abwärtsrichtung. Entsprechend stellten wir in unserer letzten Handelsidee ein Short-Setup vor. Nun sind knapp zwei Monate vergangen und der Markt bewegt sich recht impulsiv in die Aufwärtsrichtung. Dabei wurde in der letzten Handelswoche das Hoch bei 20,23 Euro herausgenommen. Dies war jener Preis, ab dem die vorangegangene Abwärtstendenz begann. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung