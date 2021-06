AXA IM: Klima-Anleihenstrategie

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

10.06.2021 – AXA Investment Managers (AXA IM) hat eine klimabezogene Anleihenstrategie aufgelegt, die institutionellen Investoren helfen soll, ihre langfristigen Klima- und Finanzziele zu erreichen.

Die Strategie zielt darauf ab, die physischen Risiken und die mit dem Klimawandel verbundenen Transformationsrisiken abzufedern. Spezifische klimabezogene Ziele in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Investoren, wie z.B. der Task Force on Climate-related Financial Disclosures ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung