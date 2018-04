AXA: Größter US-Börsengang steht bevor

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der französische Versicherer Axa will die Lebensversicherungs- und Vermögensverwaltungs-Tochter AXA Equitable Holdings noch in diesem Quartal an die Börse bringen. Das berichtet das Handelsblatt und nennt auch Zahlen: Mit bis zu vier Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 3.27 Milliarden Euro) könnte die Emission die größte an der New Yorker Börse in diesem Jahr werden. Der bislang lukrativste Börsengang war der von PagSeguro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.