AXA Europe Small Cap AD: Was ist nun zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

AXA Europe Small Cap AD schnitt vergangenes Jahr performancetechnisch überdurchschnittlich ab. Der Preis vor einem Jahr betrug 91,84 Euro. Heute liegt dieser bei 108,21 Euro. Innerhalb des vergangenen Jahrs erlebten die Investoren von AXA Europe Small Cap AD einen Kursgewinn von 16,37 Euro. Umgerechnet in Prozent entspricht dies 17,82 Prozent. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung