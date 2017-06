AXA Deutschland-Report 2017: Betriebliche Altersversorgung ausbaufähig (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Köln (ots) -Deutlich unterschiedliche Verbreitung in den Bundesländern /Mehrheit der Erwerbstätigen für eine Stärkung der betrieblichenAltersversorgungDer Anteil der Berufstätigen, die über eine betrieblicheAltersversorgung beziehungsweise berufsständische Versorgungswerkeihren Ruhestand absichern, ist je nach Bundesland sehrunterschiedlich. So liegt die Quote in Rheinland-Pfalz etwa doppeltso hoch wie in Sachsen-Anhalt (47 Prozent gegenüber 24 Prozent). Zudiesem Ergebnis kommt eine Erhebung im Rahmen des AXADeutschland-Report 2017.Das anstehende neue Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) kanndaher vor allem in Bundesländern mit unterdurchschnittlichenAbdeckungen Wirkung entfalten. "Die Neuerungen können wirksam zurLösung der Vorsorgeproblematik beitragen. Hierdurch wird diebetriebliche Vorsorge vor allem für Geringverdiener attraktivergestaltet", ist Dr. Patrick Dahmen, Mitglied des Vorstands im AXAKonzern, überzeugt.Bundesweit werden Verbesserungen sehr begrüßt: Drei Viertel allerErwerbstätigen in Deutschland (74 Prozent) sagen, dass sie es für"sehr gut" oder "gut" halten, wenn der Staat die betrieblicheAltersversorgung insgesamt stärker fördert. Und 73 Prozent derBerufstätigen finden es auch "sehr gut" oder "gut", wennBerufsanfänger künftig automatisch in eine betrieblicheAltersversorgung einbezogen werden.Über den AXA Deutschland-ReportDurch insgesamt 3381 Interviews wurden repräsentativ in allen 16Bundesländern Erwerbstätige und Personen im Ruhestand befragt. DieErgebnisse wurden zudem bevölkerungsrepräsentativ gesamtgewichtet, umauch bundesweite Aussagen ableiten zu können. Die Befragung wurde imFebruar 2017 durchgeführt.Weitere Ergebnisse und die Infografik finden Sie unter:www.axa.de/deutschland-reportPressekontakt:AXA Konzern AGUnternehmenskommunikationUrsula RoebenColonia-Allee 10-20D-51067 KölnTel.: 0 22 1 / 148 - 2 11 41Fax: 0 22 1 / 148 - 3 00 44E-Mail: ursula.roeben@axa.deInternet: www.AXA.de/presseOriginal-Content von: AXA Konzern AG, übermittelt durch news aktuell